Ứng dụng AI để giảm tải công việc cho cán bộ, công chức

Phát biểu tại lớp tập huấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, trong khu vực công, AI đang từng bước trở thành công cụ hỗ trợ cán bộ, công chức tổng hợp, phân tích thông tin, soạn thảo văn bản, xử lý dữ liệu, quản lý công việc và tham mưu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Việc ứng dụng AI đúng cách sẽ góp phần giảm các công việc thủ công, lặp lại, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để triển khai hiệu quả, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị, các sở, ban, ngành và địa phương tập trung thực hiện bốn yêu cầu trọng tâm: Ứng dụng AI phải xuất phát từ yêu cầu thực tế của công việc; dữ liệu phải được xem là nền tảng; con người là trung tâm và chịu trách nhiệm cuối cùng; an toàn và bảo mật phải được đặt ra ngay từ đầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu tại lớp tập huấn. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Theo đó, các cơ quan ưu tiên ứng dụng AI đối với những nhiệm vụ có khối lượng lớn, thực hiện thường xuyên như nghiên cứu tài liệu, soạn thảo văn bản, lập báo cáo, theo dõi tiến độ công việc và phân tích dữ liệu. Song song đó, tiếp tục xây dựng, chuẩn hóa, làm sạch, kết nối, chia sẻ và quản trị dữ liệu, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác và được cập nhật thường xuyên để việc ứng dụng AI đạt hiệu quả cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện lưu ý, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế trách nhiệm và năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức. Mọi nội dung do AI tạo ra phải được kiểm tra, đối chiếu trước khi sử dụng trong tham mưu, ban hành văn bản hoặc cung cấp cho người dân, doanh nghiệp. Việc ứng dụng AI phải gắn với quản lý tài khoản, phân quyền truy cập và bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh đã ban hành Kế hoạch 90 ngày triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành năm 2026. Đây là bước đi thể hiện quyết tâm đưa AI từng bước vào công việc hàng ngày, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức được phổ biến, tập huấn kỹ năng sử dụng AI; ít nhất 80% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng AI trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cơ quan, đơn vị lựa chọn tối thiểu một quy trình hoặc nhiệm vụ để thí điểm ứng dụng AI; 100% Tổ Công nghệ số cộng đồng tham gia hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các công cụ AI phổ biến, an toàn. Tỉnh cũng đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện các công việc tổng hợp, báo cáo, soạn thảo văn bản và tra cứu thông tin.

Tại lớp tập huấn, đại diện Công an tỉnh Vĩnh Long và các chuyên gia của Google trình bày các chuyên đề: Nhận diện các nguy cơ về an toàn, an ninh thông tin khi sử dụng trí tuệ nhân tạo và đề xuất giải pháp bảo vệ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước; tổng quan về trí tuệ nhân tạo tạo sinh, các nguyên tắc quản lý, bảo vệ dữ liệu và sử dụng công cụ AI an toàn, có trách nhiệm; hướng dẫn sử dụng Google Gemini và thực hành sử dụng AI trong một số tình huống thực tế phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ./.