Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI cam kết gắn bó, đại diện cho tiếng nói cử tri

Các đại biểu chủ trì Hội nghị. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đến điểm cầu UBND các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 3, gồm: Yên Phú, Bạch Xa, Yên Thành, Tân Trịnh, Trung Thịnh, Pờ Ly Ngài, Hoàng Su Phì, Nậm Dịch, Hồ Thầu, Việt Lâm, Vị Xuyên và phường Hà Giang 1.

Tại hội nghị, ông Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã thông qua tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3, gồm: ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Lò Thị Việt Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Bí thư chi bộ Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; bà Vương Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Pà Vầy Sủ (Tuyên Quang); ông Lý Văn Quyền, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Trịnh (Tuyên Quang) và bà Lý Thị Út, Trưởng phòng giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang.

Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, thể hiện quyết tâm, khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ gắn bó chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Cụ thể, các ứng cử viên tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như: tham mưu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tỉnh phát triển bền vững; quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và văn hóa lịch sử.

Bà Lò Thị Việt Hà, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, trình bày chương trình hành động với cử tri tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Đồng thời, các ứng cử viên quan tâm đến chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững và phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế cơ sở, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc; giám sát chặt chẽ việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư công, bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách…

Các ứng cử viên cam kết nếu được cử tri tín nhiệm sẽ nỗ lực hết mình, giữ vững phẩm chất, là cầu nối tin cậy giữa cử tri và Quốc hội, phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh xây dựng Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc và ngày càng thịnh vượng.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt các ứng cử viên, ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cao các ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc; đồng thời khẳng định, đây là những ý kiến sâu sắc, xác đáng và sẽ được tổng hợp đầy đủ để báo cáo, trao đổi với lãnh đạo tỉnh và các cơ quan Trung ương nhằm nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt và lâu dài. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông cam kết sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kịp thời kiến nghị các cơ chế, chính sách phù hợp. Ông mong muốn, cử tri tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, truyền thống cách mạng, chung sức phấn đấu thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng Tuyên Quang ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Theo ông Trịnh Văn Quyết, sau khi thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Tuyên Quang vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục giải quyết, trước hết là xây dựng thể chế và đầu tư kết cấu hạ tầng. Trong đó, hạ tầng giao thông giữ vai trò then chốt, cùng với hạ tầng số, hạ tầng điện và các loại hạ tầng thiết yếu khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, rút ngắn thời gian, chi phí vận chuyển, nâng cao năng suất lao động. Thực tiễn của Tuyên Quang vẫn còn nhiều xã, khu vực khó khăn về kinh tế - xã hội, an sinh xã hội; tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Đây là trách nhiệm của các cấp chính quyền và của mỗi cử tri, người dân. Bên cạnh việc thụ hưởng chính sách của Nhà nước, người dân cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn và tự hào dân tộc để cùng chính quyền các cấp quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững…

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Cử tri tỉnh Tuyên Quang bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao dự kiến chương trình hành động và những cam kết của các ứng cử viên; đồng thời mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, nói đi đôi với làm, bám sát thực tiễn cơ sở, kịp thời đề xuất các giải pháp, chính sách thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân./.