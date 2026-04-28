UNESCO tiếp tục vinh danh Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng

Quang cảnh Lễ trao Bằng công nhận cho cho các Công viên địa chất toàn cầu. Ảnh: TTXVN phát

Đây là lần thứ 2 UNESCO tổ chức Lễ trao Bằng công nhận cho các Công viên địa chất toàn cầu mới và đặc biệt đây là lần đầu tiên UNESCO tổ chức Lễ trao Bằng công nhận cho các Công viên địa chất toàn cầu vượt qua quy trình tái thẩm định. Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh đã dự trực tiếp buổi lễ và nhận bằng công nhận.

Trước đó, tháng 6/2025, tỉnh Cao Bằng đã tiếp đón Đoàn chuyên gia UNESCO thực hiện nhiệm vụ tái thẩm định và tháng 9/2025, Kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu đã khuyến nghị UNESCO trao Thẻ xanh lần thứ 2 cho Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của tỉnh Cao Bằng trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản địa chất, văn hóa, thiên nhiên gắn với phát triển sinh kế cộng đồng. Đồng thời, điều này khẳng định cam kết của địa phương trong việc thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị của chuyên gia UNESCO trong quá trình tái thẩm định lần trước đó, hướng tới phát triển bền vững và lan tỏa sâu rộng giá trị di sản đến cộng đồng quốc tế.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh tham dự trực tiếp Lễ trao bằng công nhận Công viên địa chất toàn cầu. Ảnh: TTXVN phát