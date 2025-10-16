UNESCO thông qua sáng kiến của Việt Nam về "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững"

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO phát biểu giới thiệu sáng kiến tại Kỳ họp lần thứ 222 Hội đồng chấp hành UNESCO. Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, đã phát biểu giới thiệu sáng kiến này tại kỳ họp. Bà nhấn mạnh mục tiêu bao trùm của sáng kiến là phát huy vai trò hết sức quan trọng của văn hóa trong thúc đẩy phát triển bền vững ở các quốc gia, đồng thời góp phần ứng phó với các thách thức phức tạp của thời đại để bảo đảm một tương lai an toàn và thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Theo quy trình, đề xuất sẽ được trình lên Đại hội đồng UNESCO tại kỳ họp tháng 11/2025 và tiếp đó là Đại hội đồng LHQ xem xét thông qua, dự kiến trong năm 2026. Việc được Hội đồng chấp hành UNESCO nhất trí thông qua lần này được xem là bước khởi đầu quan trọng hướng tới việc chính thức công bố "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững" - một sáng kiến mang dấu ấn Việt Nam ở tầm toàn cầu.

Sáng kiến này thể hiện nỗ lực và bước đi cụ thể nhằm góp phần triển khai chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế sâu rộng trong tình hình mới, chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đồng thời đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, ngoại giao văn hóa và văn hóa đối ngoại.