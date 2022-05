U23 Philippines thắng đậm trước U23 Timor Leste

Pha ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Philippines của Jovin Bedic Hervas (9). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Thời tiết mát mẻ đã tạo thuận lợi cho hàng ngàn người yêu bóng đá đến sân đến sân Việt Trì để cổ vũ cho hai đội tuyển. Đây là trận đấu đầu tiên của SEA Games 31 tại sân vận động Việt Trì, nơi sẽ diễn ra 10 trận đấu của SEA Games 31, trong đó có trận của Đội tuyển U23 Việt Nam.

Được xếp vào cùng bảng A, đây là cơ hội tốt nhất để cả U23 Philippines và U23 Timor Leste so tài ngay trong ngày đầu ra quân, bởi cả hai đội đều có những lợi thế riêng. Tại giải lần này, U23 Philippines được đánh giá là đá "trên cơ" so với Timor Leste, song U23 Timor Leste lại có cấp độ trẻ và cũng đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại các mùa giải, do đó tạo sức hấp dẫn cho trận đấu ngay từ khi chưa bắt đầu.

Với nhiều cầu thủ trẻ, U23 Philippines đặt ra mục tiêu vượt qua vòng đấu bảng, tái lập thành tích lịch sử cách đây 31 năm. Tại trận đấu này, U23 Philippines đã ra quân với đội hình nhiều cầu thủ trẻ và kinh nghiệm. Ở phút thứ 21 của hiệp 1, trung vệ mang số 18 Christian Rontini ghi bàn thắng đầu tiên giúp cho Đội U23 Philippines dẫn trước tỷ số 1-0 trước đội U23 Timor Leste.

Với chiến thuật vây giáp liên tục, tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự của đối thủ, các cầu thủ của U23 Philippines đã có các pha kiến tạo đẹp mắt giúp cho Đội tuyển U23 Philippines ghi 4-0 trước U23 Timor Leste.

Với kinh nghiệm thi đấu tại nhiều mùa giải, có thể nói, trong những năm gần đây, bóng đá của Timor Leste đã có những tiến bộ không ngừng. Lực lượng của U23 Timor Leste tham dự SEA Games đều là tuyển thủ quốc gia. Đây là các cầu thủ đang có thành tích đáng khích lệ trong những năm gần đây và đang ở trong trạng thái tốt. Tuy nhiên, tại trận đấu này, các cầu thủ U23 Timor Leste đã để trắng bàn thắng trước sức mạnh của đội U23 Philippines./.