Tỷ lệ tăng trưởng của Việt Nam gây ấn tượng với các nhà đầu tư quốc tế

Phân loại, cấp đông cá tra phi lê xuất khẩu tại nhà máy của Công ty cổ phần Gò Đàng Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Sản lượng công nghiệp tăng 10,8%, ngành sản xuất điện tử/dệt may và dịch vụ sau đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy sự tăng trưởng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong nửa đầu năm 2025 đạt 21,5 tỷ USD, với 56,5% vốn đầu tư vào sản xuất và 19% vào lĩnh vực điện tử. Năng lượng tái tạo và các lĩnh vực kỹ thuật số thu hút các nhà đầu tư toàn cầu nhờ những ưu đãi của chính phủ và hạ tầng được cải thiện. Mặc dù rủi ro về thuế quan, khí hậu vẫn còn đó, nhưng tăng trưởng của Việt Nam ở mức 7,85% trong 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy khả năng chống chịu thông qua cải cách chính sách và đa dạng hóa nền kinh tế.

Theo ainvest.com, mức tăng trưởng ấn tượng trên được thúc đẩy nhờ 3 ngành: công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Cụ thể, ngành công nghiệp và xây dựng đóng góp 9,46% vào tăng trưởng GDP nhờ sản lượng công nghiệp tăng 10,8%, ngành sản xuất, chiếm 24,43% GDP của Việt Nam, vẫn đóng vai trò chủ đạo, trong đó điện tử, máy móc và dệt may dẫn đầu; ngành dịch vụ đóng góp 8,54% cho tăng trưởng nhờ ngành bán lẻ và du lịch phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ngay cả ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, vốn dễ bị tổn thương trước các cú sốc khí hậu, cũng đóng góp 3,74% cho tăng trưởng nhờ ngành thủy sản tăng trưởng 3,56%.

Theo tập đoàn dịch vụ bất động sản quốc tế Savills (trụ sở chính tại Anh), dòng vốn FDI vào Việt Nam đạt mức cao nhất trong 5 năm qua với 21,5 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025, trong đó ngành sản xuất chiếm 56,5% tổng vốn đăng ký với điện tử và máy móc chiếm ưu thế. Savills cũng cho biết riêng điện tử, máy tính và quang học đã chiếm 19% số dự án FDI mới, với 99 dự án mới. Là nền tảng của tăng trưởng phục vụ xuất khẩu, lĩnh vực máy móc cũng đang thu hút vốn đầu tư khi các công ty tìm cách tận dụng nguồn lao động giá rẻ và sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Ngành năng lượng tái tạo cũng là một điểm nóng tại Việt Nam. Theo tập đoàn phân tích tài chính S&P Global (Mỹ), với nhu cầu điện dự kiến tăng 12-13% năm 2025, tập đoàn Shizuoka Gas của Nhật Bản và PNE Group của Đức đang lần lượt đầu tư vào các dự án điện Mặt Trời và điện gió ngoài khơi. S&P Global cũng cho rằng việc Chính phủ Việt Nam cắt giảm thủ tục phê duyệt và đưa ra nhiều ưu đãi thuế cho năng lượng xanh đang thúc đẩy sự chuyển dịch trên.

Trong khi đó, dịch vụ kỹ thuật số và logistics đang ngày càng được chú ý. Các nhà đầu tư đang ưu tiên các nhà máy xây sẵn (theo Savills, chiếm 54% các dự án mới trong nửa đầu năm 2025) để rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử và bao bì. Các cải cách về chính phủ số và các ưu đãi thuế cho trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tài chính và điện toán đám mây đang tiếp tục cải thiện sức hấp dẫn của Việt Nam.

Trang mạng ainvest.com dẫn lại nhận định của Reuters về việc tăng trưởng của Việt Nam là nhờ cải cách mang tính cấu trúc như chính sách Đổi Mới 2.0 nhằm thúc đẩy hình thành vốn và hạ tầng kỹ thuật số. Đối với các nhà đầu tư, điều quan trọng là phải tham gia vào những lĩnh vực mà Việt Nam có cả lợi thế cạnh tranh và thuận lợi về chính sách như sản xuất công nghệ cao, năng lượng tái tạo và dịch vụ kỹ thuật số.

Bài viết kết luận mức tăng trưởng cao của Việt Nam trong quý III năm nay là sự phản ánh vị thế chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu và khuôn khổ chính sách chủ động. Đối với các nhà đầu tư, câu hỏi không còn là liệu Việt Nam có phải là một câu chuyện về tăng trưởng hay không mà là làm thế nào để đầu tư vào các lĩnh vực năng động nhất tại đây./.