Tỷ giá hôm nay 11/2: Giá USD diễn biến trái chiều

Đồng tiền mệnh giá 100USD. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 25.050 VND/USD, giảm 5 đồng so với hôm qua. Với biên độ ±5%, tỷ giá trần được phép giao dịch là 26.303 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.798 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, lúc 9h15, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.730 – 26.110 VND/USD (mua vào – bán ra), tăng 15 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua. Trong khi đó, tại BIDV, tỷ giá USD giảm 14 đồng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 25.701 – 26.081 VND/USD (mua vào – bán ra).

Đối với NDT, Vietcombank tăng 5 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa tỷ giá lên 3.690 – 3.808 VND/NDT (mua vào – bán ra). Tại BIDV, tỷ giá NDT tăng 2 đồng ở cả hai chiều, niêm yết mức 3.685 – 3.806 VND/NDT (mua vào – bán ra)./.