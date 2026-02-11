Báo Ảnh Việt Nam

Tỷ giá hôm nay 11/2: Giá USD diễn biến trái chiều

Tỷ giá hôm nay 11/2 giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng có diễn biến trái chiều.
Đồng tiền mệnh giá 100USD. Ảnh: THX/TTXVN
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 25.050 VND/USD, giảm 5 đồng so với hôm qua. Với biên độ ±5%, tỷ giá trần được phép giao dịch là 26.303 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.798 VND/USD.
 
Tại các ngân hàng thương mại, lúc 9h15, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.730 – 26.110 VND/USD (mua vào – bán ra), tăng 15 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua. Trong khi đó, tại BIDV, tỷ giá USD giảm 14 đồng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 25.701 – 26.081 VND/USD (mua vào – bán ra).
 
Đối với NDT, Vietcombank tăng 5 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa tỷ giá lên 3.690 – 3.808 VND/NDT (mua vào – bán ra). Tại BIDV, tỷ giá NDT tăng 2 đồng ở cả hai chiều, niêm yết mức 3.685 – 3.806 VND/NDT (mua vào – bán ra)./.

