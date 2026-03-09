Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong công tác an ninh bầu cử

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát ở Ủy ban Bầu cử phường Trảng Dài (Đồng Nai). Ảnh: Công Phong - TTXVN Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội, Phó trưởng Tiểu Ban Thường trực ghi nhận, biểu dương công tác chuẩn bị cũng như việc bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử tại Đồng Nai.



Thượng tướng Lê Tấn Tới cho rằng, Đồng Nai là tỉnh đông đồng bào công giáo, nhiều dân tộc ít người sinh sống; có gần 260 km đường biên giới tiếp giáp với Campuchia. Tỉnh cần tăng cường lực lượng công an, quân đội xuống cơ sở nắm tình hình an ninh, trật tự, đặc biệt là tại những địa bàn có nguy cơ cao; không để xảy ra sơ hở, bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kịp thời báo cáo, đề xuất với cấp trên những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết. Ngành chức năng trong tỉnh cần đẩy mạnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các điểm bầu cử, nắm chắc tình hình địa phương; theo dõi thông tin trên không gian mạng.



Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai, hiện trên địa bàn có 37 dân tộc; hơn 2,5 triệu tín đồ tôn giáo, trong đó đồng bào Công giáo khoảng 1,4 triệu người. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội phục vụ bầu cử được Đồng Nai triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch, yêu cầu đặt ra. Lực lượng công an làm tốt việc nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng ngay từ cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử.



Thời gian tới, Đồng Nai sẽ chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi âm mưu hoạt động chống phá cuộc bầu cử hoặc lợi dụng cuộc bầu cử để chống phá Đảng, Nhà nước, xâm phạm an ninh trật tự. Lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử; đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu; kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động trên không gian mạng tuyên truyền chống phá cuộc bầu cử, chống phá Đảng, Nhà nước. Đơn vị chức năng đẩy mạnh sử dụng các kênh, mạng xã hội để tuyên truyền, phủ xanh thông tin tích cực về bầu cử; thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử, không để xảy ra sự việc phức tạp ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khẳng định, tỉnh luôn chủ động, không để bị động bất ngờ trước về những tình huống phức tạp về an ninh trật tự.



Thời gian qua Đồng Nai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Quy trình tổ chức bầu cử được tỉnh thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai. Hoạt động tuyên truyền về bầu cử được triển khai đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung.



Tỉnh Đồng Nai đã ấn định 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 28 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 651 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường. Qua hội nghị hiệp thương lần ba tại Đồng Nai có 30 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội; 142 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 3.724 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.



Đoàn kiểm tra xem thông tin danh sách đại biểu được niêm yết ở khu vực bỏ phiếu số 38 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Cùng ngày, Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Ủy ban bầu cử phường Trảng Dài và khu vực bỏ phiếu số 38 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai./.