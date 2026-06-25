Tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà với các đại biểu chứng kiến lễ ký kết. Ảnh: An Đăng - TTXVN





Lễ ký kết được thực hiện bởi ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, chất lượng an toàn thực phẩm tác động trực tiếp hằng ngày đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đây cũng được xem là động lực quan trọng để mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp Việt Nam, góp phần ổn định xã hội và phát triển kinh tế đất nước.

Đánh giá cao sự phối hợp chủ động, hiệu quả giữa Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các cấp Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ thời gian qua, Phó Thủ tướng cho biết giá trị xuất khẩu nông sản dự kiến phấn đấu đạt khoảng 74 tỷ USD vào năm 2026, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật rất khắt khe của những thị trường lớn như Liên minh châu Âu (EU) hay Nhật Bản. Tuy nhiên, do sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam nhìn chung vẫn ở quy mô nhỏ lẻ, dàn trải trên nhiều vùng sinh thái, Chính phủ đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng thực phẩm, coi đây là giải pháp cấp bách, chiến lược và coi tín mạng và sức khỏe của người dân là trên hết. Việc bảo đảm an toàn thực phẩm chính là cơ sở, là thước đo giá trị để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, tăng trưởng xanh và bền vững.

Nhằm triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp trong giai đoạn 2026 - 2030, Phó Thủ tướng yêu cầu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khẳng định "bảo đảm an toàn thực phẩm là bảo vệ sức khỏe nhân dân, cộng đồng và cũng là bảo vệ nền kinh tế nông nghiệp rất quan trọng của đất nước ta". Theo đó, các cấp Hội cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các cơ sở nhỏ lẻ tuân thủ quy định, ký cam kết thực phẩm an toàn; đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh. Phương thức triển khai cũng cần đổi mới, chuyển mạnh từ hình thức tuyên truyền truyền thống sang đồng hành, dẫn dắt cùng nông dân và phụ nữ.

Về thay đổi thói quen tiêu dùng, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp đẩy mạnh phong trào nâng cao nhận thức trong từng gia đình; lấy gia đình và thành viên của gia đình là điểm tựa nòng cốt để chuyển đổi, xây dựng thói quen tiêu dùng thức ăn thông minh, thức ăn sạch ngay từ những bữa ăn hằng ngày.

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực hơn nữa cho người dân trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Bộ Tài chính quan tâm bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình. Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đáp ứng tình hình mới.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Chương trình phối hợp sẽ tạo ra được một sức mạnh tổng hợp trong việc thúc đẩy tinh thần toàn dân thực hiện an toàn thực phẩm; qua đó thay đổi nhận thức, hành vi và thực sự góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước./.