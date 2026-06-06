Tuyên truyền phóng sinh đúng cách, bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học

Đại diện Công an thành phố - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ Ký kết kế hoạch phối hợp. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Hội nghị được kết nối với 99 điểm cầu công an cấp xã.

Nhấn mạnh, bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tin tưởng, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành và sự đồng hành tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, công tác bảo vệ đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới.

Để tiếp tục tuyên truyền, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị ngành Công an, ngành Nông nghiệp và Môi trường tăng cường phối hợp nắm tình hình, rà soát địa bàn, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, vận chuyển, mua bán động vật hoang dã trái phép; các hành vi khai thác thủy sản mang tính tận diệt.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản. Các xã, phường nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.

Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tiếp tục phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn tăng ni, Phật tử thực hành phóng sinh đúng cách; không mua bán động vật hoang dã để phóng sinh; không thả loài ngoại lai xâm hại ra môi trường tự nhiên.

Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó trưởng ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết: Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đến tăng, ni và phật tử về ý nghĩa của việc phóng sinh đúng cách; phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản. Khuyến khích các tự, viện tổ chức phóng sinh gắn với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.

Theo Ban chỉ đạo tuyên truyền, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ (từ 4/11/2025 – 19/1/2026) qua tuyên truyền, người dân tự nguyện giao nộp 615 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và động vật rừng thông thường; 543 bộ xung kích điện; 52 lưới giăng, loa dẫn dụ bắt chim, 20 súng tự chế để săn bắt chim; vận động trên 3.100 trường hợp cam kết không săn bắn, bẫy, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã…

Ngoài ra, Tổ kiểm tra liên ngành đã tổ chức 6 đợt ra quân kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đối với 44 cơ sở có hoạt động nuôi nhốt động vật hoang dã, quán ăn, kinh doanh các loài thủy sản tại địa bàn các xã, phường. Kết quả, thu giữ 9,3kg rắn thông thường các loại, 4 bộ loa, 1 máy phát dẫn dụ chim hoang dã…



Tại Hội nghị, Công an thành phố -Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố - Sở Nông nghiệp và Môi trường ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn tăng ni, phật tử thực hành phóng sinh đúng cách góp phần bảo vệ đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2026-2030. Theo đó, các bên thống nhất công tác tuyên truyền là khâu then chốt, phải đi trước và được tổ chức thường xuyên, có chiều sâu và bám sát thực tế hoạt động tôn giáo tại địa phương.

Nội dung tuyên truyền không chỉ dừng ở phổ biến quy định pháp luật mà phải làm rõ bản chất đúng đắn của việc phóng sinh gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường, đồng thời chỉ ra những hệ lụy từ việc phóng sinh sai cách, nhất là tình trạng mua bán động vật để “phóng sinh hình thức” đang diễn ra tại một số nơi.

Các đơn vị cũng thống nhất phối hợp chặt chẽ giữa ngành nông nghiệp, kiểm lâm với các cơ sở Phật giáo nhằm thống nhất quy trình tiếp nhận, phân loại, đánh giá và tái thả động vật; xác định rõ loài được phép thả, loài cấm thả, lựa chọn địa điểm thả phù hợp. Quá trình thực hiện gắn với việc lựa chọn, xây dựng mô hình cơ sở tự viện phật giáo thực hiện tốt để biểu dương, nhân rộng./.