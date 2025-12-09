Tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội

Quang cảnh hội nghị.

Trong hơn 5 năm qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Nông dân TP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ, tập trung triển khai 4 nhiệm vụ. Trọng tâm là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

Thành phố đã tạo ra một quy mô tuyên truyền rộng lớn: 100% hội viên phụ nữ và nông dân các cấp được tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, quy trình sản xuất an toàn, kết hợp các chuyến tham quan thực tế tại các chuỗi sản xuất nông lâm thủy sản. Hơn 700 lớp tập huấn trực tiếp và trực tuyến được tổ chức, cung cấp thông tin về quy định pháp luật, kỹ năng nhận biết lựa chọn thực phẩm an toàn, hướng sản xuất theo tiêu chuẩn hiện đại; 344.000 hộ hội viên đăng ký và cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn.

Vận động, hướng dẫn nhân rộng mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng nông sản an toàn. Tăng cường hỗ trợ kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân đã tích cực nâng cao vai trò của các cấp hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, phản ánh các vi phạm về an toàn thực phẩm; đồng thời, tuyên dương các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn…

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Trương Văn Nhung, các cấp Hội Nông dân tập trung triển khai các mô hình thiết thực: “Nói không với thực phẩm bẩn”, các chi hội trồng rau hữu cơ, chăn nuôi an toàn sinh học; vận động hội viên xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, tăng khả năng kiểm soát chất lượng. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, các mô hình này từng bước trở thành thói quen mới trong sản xuất và tiêu dùng, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển nông nghiệp bền vững của Thủ đô.

Ông Trương Văn Nhung, Phó chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách được đổi mới về nội dung và hình thức; nội dung tuyên truyền phong phú, sinh động, dễ tiếp cận. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số và truyền thông trực quan đã giúp thông tin đến được đông đảo người dân, doanh nghiệp…

Cùng với nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên nông dân, phụ nữ trong sản xuất nông sản an toàn vì sức khỏe bản thân và cộng đồng, người tiêu dùng Thủ đô cũng có xu hướng lựa chọn sản phẩm an toàn, có thương hiệu, nguồn gốc rõ rang. Qua đó, đóng góp vào mục tiêu phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp xanh, bền vững của TP Hà Nội.

Bên cạnh nhìn nhận, đánh giá các kết quả đã đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm, các đại biểu, đại diện sở ngành, các chủ thể sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn cũng đã đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ trong tâm để tiếp tục duy trì, phát triển Chương trình phối hợp trong giai đoạn tới.

Trong thời gian tới, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Lê Bá Anh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ các cấp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng.

Khu trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn của thành phố Hà Nội là một hoạt động trong khuôn khổ hội nghị.

Đại biểu và khách mời tham quan khu trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn của thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tổ chức nhiều các lớp tập huấn, tọa đàm, đối thoại, vận động hội viên sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; ký cam kết sản xuất, kinh doanh, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản an toàn.

Nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn theo chuỗi, áp dụng công nghệ cao, chương trình quản lý chất lượng tiên tiến, nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, hữu cơ...

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác sản xuất, chế biến và kinh doanh nông sản an toàn tại các địa phương. Tổ chức giám sát về an toàn thực phẩm, phát hiện, phản ánh về các trường hợp sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm không an toàn./.