Tuyên Quang: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước tới nay

Rạng sáng 15/1, Công an tỉnh Tuyên Quang đã di lý 74 đối tượng (trong tổng số 205 đối tượng bị bắt giữ) trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia từ Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) về Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Tuyên Quang) để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Cán bộ Công an tỉnh Tuyên Quang dẫn giải đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia từ Campuchia về phục vụ điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang xác lập Chuyên án trinh sát đấu tranh với tổ chức tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn bị hại tại tỉnh Tuyên Quang và nhiều địa phương trên cả nước, có yếu tố xuyên quốc gia, lợi dụng địa bàn Campuchia để hoạt động phạm tội. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là giả danh lực lượng công an gọi điện hướng dẫn cài đặt hộ khẩu điện tử; giả danh nhân viên điện lực, nhân viên ngành thuế gửi đường link có chứa mã độc. Khi bị hại ấn vào đường link sẽ bị chiếm quyền điều khiển điện thoại và chiếm đoạt tiền trong các ứng dụng tài khoản ngân hàng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang (người ngoài cùng bên phải) và cán bộ điều tra làm việc với đối tượng liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó ngày 12/1/2026, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Tây Ninh lập tổ công tác xuất cảnh sang Vương quốc Campuchia, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Cảnh sát Hoàng Gia Campuchia đồng loạt tiến hành kiểm tra tại các Đặc khu Kim Sa 1, Kim Sa 3, Titan, Tam Thái Tử thuộc thành phố Bavet (tỉnh SvayRieng, Vương quốc Campuchia). Lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 205 công dân Việt Nam đang hoạt động tại các "Công ty lừa đảo trực tuyến do người Trung Quốc cầm đầu"; tạm giữ 10 máy tính tích hợp và 25 điện thoại di động.



Lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành phân loại, xác minh các đối tượng liên quan trong chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: TTXVN phát

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Tuyên Quang trong những ngày đầu năm 2026, khi triệt phá và bắt giữ thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng. Kết quả này tiếp tục khẳng định tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong đấu tranh, trấn áp tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt đối với loại tội phạm lừa đảo hoạt động tại Campuchia - một vấn đề nhức nhối trong xã hội.



Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Tuyên Quang) đang tiếp tục mở rộng vụ án, tiến hành xác minh, phân loại các đối tượng còn lại để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.