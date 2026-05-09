Tuyên Quang - Thái Nguyên: Chung mạch nguồn, cùng khát vọng

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy hai tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương. Ảnh: Thanh Phúc - TTXVN phát

Dự chương trình có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cùng lãnh đạo hai địa phương.

Không chỉ là hoạt động phối hợp thường niên, cuộc gặp mặt tại Tân Trào còn cho thấy quyết tâm của hai địa phương Việt Bắc trong việc kết nối truyền thống cách mạng với yêu cầu liên kết phát triển vùng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc - TTXVN phát

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh nhấn mạnh, Tuyên Quang và Thái Nguyên có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa và vị trí chiến lược trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Việc tăng cường liên kết, hợp tác toàn diện không chỉ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho cả vùng Việt Bắc trong bối cảnh yêu cầu liên kết vùng ngày càng trở nên cấp thiết.

Đồng chí Hầu A Lềnh cũng khẳng định, truyền thống cách mạng chính là nền tảng tinh thần đặc biệt để hai địa phương tiếp tục đồng hành. Những địa danh như ATK Định Hóa hay Tân Trào không chỉ là “địa chỉ đỏ” của lịch sử dân tộc mà còn là nguồn lực văn hóa, du lịch và giáo dục truyền thống vô cùng quý giá cần được kết nối, phát huy trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc - TTXVN phát

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cho rằng, dư địa hợp tác giữa hai tỉnh còn rất lớn, đặc biệt trong phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp, du lịch và logistics liên vùng. Đồng chí nhấn mạnh việc hai địa phương ký kết bản ghi nhớ hợp tác lần này sẽ tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy liên kết phát triển bền vững, phát huy tốt hơn vai trò cửa ngõ kết nối của mỗi tỉnh trong khu vực Việt Bắc và vùng Thủ đô.

Theo Bản ghi nhớ được ký kết, hai tỉnh thống nhất duy trì cơ chế gặp mặt định kỳ 3 lần trong một nhiệm kỳ, luân phiên tổ chức tại mỗi địa phương. Hai bên cũng sẽ phối hợp kiến nghị Trung ương triển khai nhiều công trình giao thông mang tính liên kết vùng như tuyến cao tốc Thái Nguyên - Tuyên Quang, tuyến đường sắt Thái Nguyên - Tuyên Quang - Lào Cai, tuyến kết nối hồ Ba Bể với Na Hang hay tuyến đường kết nối Phổ Yên - Tuyên Quang - Lào Cai.

Không dừng ở hạ tầng, hai địa phương còn thống nhất mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như công tác xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ, tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời tăng cường phối hợp trong phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến sâu, liên kết sản xuất chè chất lượng cao, cây dược liệu và cây ăn quả.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là định hướng xây dựng không gian du lịch chung vùng Việt Bắc. Theo đó, hai tỉnh sẽ kết nối các tuyến du lịch lịch sử, sinh thái, văn hóa như tuyến ATK Định Hóa - Tân Trào - Na Hang - Cao nguyên đá Đồng Văn; kết nối văn hóa trà Thái Nguyên với vùng chè Shan tuyết của Tuyên Quang, qua đó hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng có chiều sâu bản sắc.

Trước khi diễn ra hội nghị, đoàn công tác của hai tỉnh đã tới dâng hương, dâng hoa tại các “địa chỉ đỏ” thuộc Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào và ATK Định Hóa. Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đèo De, các đại biểu thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng, đồng thời nguyện tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Từ những mái đình, lán nhỏ từng chứng kiến các quyết sách trọng đại của dân tộc năm xưa, hôm nay Tuyên Quang và Thái Nguyên đang cùng mở ra một hành trình mới - hành trình của liên kết, hợp tác và phát triển. Mạch nguồn Việt Bắc vẫn đang chảy tiếp, từ ký ức lịch sử tới khát vọng dựng xây những không gian phát triển mới giữa vùng trung du và miền núi phía Bắc./.