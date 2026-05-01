Tuyên Quang ra mắt sản phẩm du lịch trải nghiệm “Một ngày làm YouTuber”

Trang phục truyền thống Lô Lô tạo điểm nhấn cho du lịch cộng đồng. Ảnh: TTXVN phát Đề án được xây dựng nhằm từng bước hình thành không gian sáng tạo nội dung số gắn với phát triển du lịch cộng đồng, khai thác hiệu quả giá trị văn hóa truyền thống, ẩm thực và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương. Thông qua các nền tảng mạng xã hội, hoạt động sáng tạo nội dung sẽ góp phần bảo tồn, tôn vinh và lan tỏa bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc như: tái hiện nghi lễ cấp sắc, trình diễn nghệ thuật, nhảy lửa, cùng nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn du khách.





Điểm nhấn của Đề án là sản phẩm du lịch trải nghiệm "Một ngày làm YouTuber". Với sản phẩm này, du khách được trực tiếp tham gia đời sống của người dân bản địa, tự quay phim, dựng video và sáng tạo nội dung, ghi lại hành trình khám phá Lâm Bình để chia sẻ trên các nền tảng số. Hoạt động không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh địa phương mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân trong bối cảnh chuyển đổi số.





Ông Trương Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Lâm Bình cho biết, việc triển khai Đề án là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và tỉnh Tuyên Quang về phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với phát triển kinh tế – xã hội. Thông quan Đề án, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2028 có trên 60% hộ dân tham gia mô hình kinh tế số, thu hút trên 3.000 lượt khách du lịch; hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa, sinh thái và sáng tạo nội dung số; thu nhập của các hộ tham gia tăng tối thiểu 30% so với năm 2026.





Đến năm 2030, xã phấn đấu có trên 90% hộ dân được đào tạo và tham gia hoạt động kinh tế số; 100% điểm du lịch có nội dung giới thiệu được chuẩn hóa trên môi trường số. Qua đó, xã từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế số cộng đồng gắn với du lịch bền vững, phát triển các không gian sáng tạo và dịch vụ du lịch mới.





Hiện nay, ở xã Lâm Bình đã xuất hiện một số cá nhân thành công trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số nhưng vẫn thiếu định hướng và liên kết ở quy mô cộng đồng. Việc triển khai Đề án thí điểm được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá, làm cơ sở để nhân rộng mô hình trong thời gian tới./.