Tuyên Quang khởi công dự án hơn 530 tỷ đồng xây dựng cụm công nghiệp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN phát

Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hiện thực hóa chủ trương thu hút đầu tư và phát triển kinh tế công nghiệp bền vững của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2025 - 2030.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Phúc Ứng 2 được triển khai trong bối cảnh Tuyên Quang đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, với chính sách "trải thảm đỏ" đón các doanh nghiệp tiềm năng. Dự án được định hướng xây dựng trở thành cụm công nghiệp hiện đại, đồng bộ và thân thiện với môi trường.

Theo ông Bùi Quang Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình và thương mại Phúc Hưng, dự án có quy mô 48 ha với tổng mức đầu tư trên 530 tỷ đồng và khi hoàn thành không chỉ cung cấp quỹ đất sạch, hạ tầng kỹ thuật cao để thu hút dòng vốn FDI và các doanh nghiệp trong nước, mà còn góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 3.000 lao động địa phương, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Đơn vị cam kết tập trung nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và tuân thủ các quy định của pháp luật...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời gian qua, tỉnh đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Các đại biểu thực hiện lễ khởi công dự án. Ảnh: TTXVN phát

Đồng thời, ghi nhận những nỗ lực của nhà đầu tư trong công tác chuẩn bị; đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền xã Sơn Dương tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án sớm về đích và phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội. Bên cạnh các mục tiêu kinh tế, dự án phải chú trọng đảm bảo môi trường, trách nhiệm với cộng đồng để trở thành điểm sáng mới trong bức tranh kinh tế của xã Sơn Dương nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung. Tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp và xác định sự thành công của nhà đầu tư chính là thành công của tỉnh.

Dịp này, đại diện nhà đầu tư đã trao tặng 15 suất quà an sinh xã hội cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương./.