Tuyên Quang hướng đến trở thành địa phương điển hình về tăng trưởng xanh, bền vững

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn báo cáo với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay. Theo đó, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển khá, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2023 đạt trên 7,6%. Riêng 6 tháng đầu năm 2024 tăng 8,84%; quy mô kinh tế năm 2023 đạt 45.723 tỷ đồng, tăng 1,26 lần so với năm 2021. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 56 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác chuyển đổi số, việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được chú trọng triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả; quốc phòng được tăng cường, an ninh trật tự được giữ vững.

Về tình hình thực hiện Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, tỉnh đã triển khai thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm cao nhất. Tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng quy định pháp luật.

Tỉnh Tuyên Quang kiến nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương xem xét, tạo điều kiện và thực hiện điều chỉnh mức đầu tư Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang từ 6.800 tỷ đồng lên 14.237 tỷ đồng và mở rộng cao tốc từ 2 làn xe lên 4 làn xe. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm, giúp đỡ huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới; bổ sung số lượng biên chế và người làm việc cho ngành giáo dục và đào tạo...

Các đại biểu cũng thảo luận một số nội dung về giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng thi công các dự án giao thông; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng tỉnh Tuyên Quang đạt được những năm qua. Mặc dù trong điều kiện khó khăn, song kinh tế của tỉnh có mức tăng trưởng khá ấn tượng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đây là điều kiện quan trọng để tỉnh thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ này.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, khó khăn ở đâu giải quyết vướng mắc ở đó, tỉnh cần tập trung quyết liệt chỉ đạo, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án; trong đó đặc biệt là thi công Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Đồng thời, tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; tiếp tục rà soát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của cả nhiệm kỳ để tiếp tục xác định các nhiệm vụ cụ thể cần triển khai thực hiện trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng lưu ý, bên cạnh thu hút những nguồn lực từ bên ngoài, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy, tận dụng những tiềm năng sẵn có của địa phương về nguồn nhân lực cũng như điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh tiếp tục nghiên cứu và phát huy các tiềm năng về thủy điện, phát triển nhà máy điện sinh khối. Cùng với đó, phát huy lợi thế về lâm nghiệp nhằm tận dụng lợi ích tài chính từ tín chỉ carbon rừng, hướng đến xây dựng tỉnh trở thành địa phương điển hình về tăng trưởng xanh, bền vững, từ đó mở ra cơ hội thu hút thêm các nhà đầu tư.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh liên quan đến triển khai Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thống nhất cao với đề xuất mở rộng cao tốc từ 2 làn xe lên 4 làn xe, giao các tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện các thủ tục theo Nghị quyết của Quốc hội về công trình trọng điểm Quốc gia để trình thẩm định theo quy định.

Những kiến nghị của tỉnh về xây dựng nông thôn mới và biên chế, người làm việc cho ngành giáo dục và đào tạo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp thu và chuyển đề xuất đến các bộ, ngành liên quan; đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết./.