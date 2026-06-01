Tuyên dương thanh niên công nhân, chủ nhà trọ tiêu biểu

Ngày hội diễn ra ngày 30-31/5 với nhiều hoạt động như: Liên hoan nghệ thuật thanh niên công nhân với sự tham gia của 5 đội thi đến từ các khu công nghiệp và các phường, xã trên địa bàn tỉnh; Giải thể thao thanh niên công nhân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên.



Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Hà Thái Sơn cho biết: Đây là sự kiện đặc biệt, là dịp để đoàn viên, thanh niên công nhân gặp gỡ, giao lưu, thể hiện tài năng, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn – Hội trong việc đồng hành, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng lao động trẻ tại các khu công nghiệp.



Những năm qua, phong trào thanh niên công nhân Bắc Ninh đã có bước phát triển mạnh mẽ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng… đã trở thành môi trường rèn luyện, giúp thanh niên công nhân phát huy năng lực, sở trường và lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội. Đặc biệt, mô hình "Chủ nhà trọ thân thiện" đã góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, tạo điều kiện để thanh niên công nhân yên tâm lao động, học tập và cống hiến. Việc tuyên dương các chủ nhà trọ là sự tri ân đối với những đóng góp thầm lặng, đầy ý nghĩa cho phong trào thanh niên công nhân.

Ngày hội là dịp tôn vinh những thanh niên công nhân tiêu biểu – tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, sáng tạo trong lao động, trách nhiệm trong công việc và nhiệt huyết trong các hoạt động xã hội. Họ là minh chứng sống động cho sức trẻ Bắc Ninh: giỏi chuyên môn, giàu lòng nhân ái, có khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước. Việc này không chỉ ghi nhận thành tích cá nhân, mà còn khẳng định mỗi thanh niên công nhân đều có thể trở thành hạt nhân tích cực, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, hiện đại.



Tuổi trẻ Bắc Ninh sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động theo nhu cầu và xu hướng của thanh niên công nhân; đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động, kết nối hội viên, lan tỏa giá trị tích cực trên không gian mạng; tăng cường hoạt động cộng đồng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong phát triển kinh tế – xã hội; nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh./.