Tuyên dương học sinh giành huy chương Olympic quốc tế và khu vực năm 2026

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN phát

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cùng phần thưởng và hoa chúc mừng các học sinh đoạt giải; đồng thời biểu dương các giáo viên trực tiếp bồi dưỡng, góp phần tạo nên những thành tích nổi bật của học sinh Thanh Hóa trên đấu trường quốc tế. Hội Khuyến học tỉnh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng trao thưởng cho các em học sinh đoạt giải. Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các em học sinh trong suốt quá trình học tập, rèn luyện để đạt được những kết quả đáng tự hào; biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, sự đồng hành của các bậc phụ huynh cùng sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Theo Bí thư Tỉnh ủy, Thanh Hóa là vùng đất có truyền thống hiếu học và khoa bảng lâu đời, qua nhiều thời kỳ đã đào tạo nhiều nhân tài, trí thức, nhà khoa học và những người có nhiều đóng góp cho đất nước. Truyền thống đó đang tiếp tục được thế hệ trẻ kế thừa và phát huy bằng tinh thần vượt khó, khát vọng chinh phục tri thức và ý chí vươn lên trong học tập. Những thành tích mà học sinh Thanh Hóa đạt được trong năm học vừa qua là kết quả của quá trình phấn đấu bền bỉ của các em, sự tâm huyết của các thầy cô giáo, sự đồng hành của gia đình cũng như sự quan tâm đầu tư của tỉnh đối với lĩnh vực giáo dục. Đây cũng là minh chứng cho chất lượng giáo dục của Thanh Hóa khi tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.



Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, các huy chương và giải thưởng Olympic quốc tế, khu vực không chỉ là niềm tự hào của mỗi gia đình, nhà trường và ngành giáo dục mà còn là niềm tin, kỳ vọng của tỉnh đối với thế hệ trí thức trẻ trong tương lai; mong muốn các em tiếp tục nuôi dưỡng đam mê học tập, tích cực nghiên cứu khoa học, rèn luyện phẩm chất, kỹ năng, bản lĩnh và năng lực hội nhập để tiếp tục chinh phục những thành tích cao hơn; dù học tập, nghiên cứu hay công tác ở bất cứ nơi đâu, các em luôn gìn giữ niềm tự hào về quê hương Thanh Hóa. Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, chú trọng phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, học sinh giỏi; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Cùng với đó là hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút, đào tạo và trọng dụng nhân tài, tạo điều kiện để học sinh xuất sắc và người trẻ tài năng phát huy năng lực, gắn bó lâu dài với quê hương.

Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thái trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các học sinh đoạt Huy chương Đồng tại các kỳ thi Olympic khu vực và các thầy giáo có học sinh đoạt giải. Ảnh: TTXVN phát

Năm 2026, học sinh Thanh Hóa tiếp tục ghi dấu ấn tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế với tổng cộng 4 huy chương, gồm 1 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng, qua đó tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh trên các đấu trường học thuật quốc tế./.