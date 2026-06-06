Tuyên dương gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy nêu rõ, thời gian qua, trong bối cảnh tập trung triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, song các cấp, các ngành đã lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản Kết luận số 01-KL/TW và đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Dư Toán - TTXVN

Qua đó, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt; đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị không ngừng phát huy vai trò nêu gương, gần dân, sát dân, sâu sát cơ sở, tôn trọng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 2.000 mô hình học tập và làm theo Bác; trong đó có trên 1.700 mô hình phát huy hiệu quả; 2 tập thể, 2 cá nhân được Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng Bằng khen; 6 tập thể, 10 cá nhân được giới thiệu triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác và hàng trăm tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khẩn trương khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong học tập và làm theo gương Bác.

Trong những năm qua, nhiều mô hình, cách làm hay đã được cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh triển khai, thực hiện, tạo ra những chuyến biến tích cực trong xã hội.

Đơn cử, tại phường Kon Tum, bên cạnh công tác đối thoại, Đảng ủy phường đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các mô hình học tập và làm theo Bác gắn với việc chăm lo đời sống nhân dân và giải quyết các vấn đề xã hội. Nổi bật như các mô hình: “Tuyến đường Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Heo đất tiết kiệm vì người nghèo”, “Mẹ đỡ đầu”, “Em nuôi của Đoàn”, “Ngày Chủ nhật xanh”… Đến nay, toàn phường đang duy trì 18 mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đời sống cộng đồng, xây dựng đô thị văn minh, lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.

Trong khi đó, tại xã Phước Giang, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định xây dựng phong trào “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ 4 tốt” là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã cụ thể hóa các tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả được triển khai như: “Đảng viên phụ trách hộ gia đình, tổ, xóm”; “Chi bộ tiết kiệm giúp hộ nghèo”; “Đảng viên gần dân, sát dân”; “Mỗi tháng một việc tốt vì Nhân dân”; “Đảng viên hỗ trợ cải cách hành chính, chuyển đổi số”; “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp do chi bộ phụ trách”, “vườn ươm Phước Giang Xanh”... Qua đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng.

Đối với cá nhân, anh A Vừng, Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn Vi Choong, xã Kon Plông là một điển hình tiên tiến. Là Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn, anh luôn chủ động cùng với tập thể Chi bộ và Ban quản lý thôn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Hằng năm, làm tốt công tác phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ để nắm bắt tâm tự nguyện vọng của nhân dân, tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế, chuyển đổi diện tích trồng cây mỳ sang trồng cây có giá trị kinh tế cao.

Bản thân anh và gia đình đã gương mẫu, đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế, sử dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; thực hiện các mô hình, dự án phát triển kinh tế hộ gia đình trong trồng cây chè. Đến nay, mỗi năm, gia đình anh thu nhập khoảng 350 triệu đồng và tạo việc làm cho một số lao động trong thôn. Từ năm 2024 - 2025, đã có 35 hộ dân trong thôn chủ động học theo, liên kết cùng Hợp tác xã chè sạch Đông Trường Sơn để phủ xanh đất trống bằng cây chè. Số lượng hộ nghèo trong thôn giảm đáng kể, năm 2023 thôn có 22 hộ nghèo, đến cuối năm 2025 còn 7 hộ nghèo, giảm được 15 hộ.

Tại Hội nghị, 54 tập thể, 27 cá nhân vinh dự được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.