Tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu và thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình Mai Văn Tuất ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà các cấp bộ Đoàn và cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình Trần Ngọc Nam phát biểu lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy Mai Văn Tuất đề nghị, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, của Trung ương Đoàn và của tỉnh về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống cách mạng. Mỗi hoạt động của các cấp bộ Đoàn phải có sản phẩm cụ thể, lượng hóa được, tạo dấu ấn rõ nét. Đoàn thanh niên cần thể hiện rõ vai trò xung kích, tình nguyện trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tỉnh đoàn cần tập trung chỉ đạo tốt các chương trình hành động cách mạng của Đoàn, tập trung vào những việc mới, việc khó và các hoạt động an sinh xã hội với phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”; cần tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, phát triển kỹ năng, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình Trần Ngọc Nam cho biết, trong bối cảnh đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy và chuyển đổi số, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động thích ứng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo. Tuổi trẻ toàn tỉnh tích cực tham gia cải cách hành chính, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai nhiều mô hình sáng tạo, khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội. Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Ninh Bình trong thời kỳ mới.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình Trần Ngọc Nam, những đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú tiêu biểu được tuyên dương lần này là những cá nhân ưu tú đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, rèn luyện, có nhiều sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được triển khai và áp dụng hiệu quả. Họ là những tấm gương đại diện cho tuổi trẻ Ninh Bình luôn nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, không ngừng khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo trên mọi lĩnh vực.

Đảng viên trẻ tiêu biểu Nguyễn Thị Lam, Lớp trưởng lớp DHKT16A2HN, Khoa Kế toán Kiểm Toán, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp chia sẻ: "Tiếp nối truyền thống vẻ vang của quê hương, tôi và các thế hệ tuổi trẻ Ninh Bình sẽ luôn quyết tâm đoàn kết, tuyệt đối trung thành, sắt son niềm tin với lý tưởng cách mạng của Đảng, với Tổ quốc; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại âm mưu diễn biến hòa bình, những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu để trở thành lực lượng kế tục trung thành, xuất sắc của sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc".

Tại chương trình, 7 cá nhân đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Ban Thường vụ Trung ương đoàn do đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; 35 đảng viên trẻ tiêu biểu và 60 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác đã được biểu dương, khen thưởng./.