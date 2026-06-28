Tuyên dương 77 gia đình tiêu biểu, lan tỏa các giá trị tốt đẹp

Các gia đình hạnh phúc tại lễ tuyên dương. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Đây là những điển hình trong lao động, công tác, nỗ lực vượt khó để xây dựng tổ ấm no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; tích cực nuôi dạy con, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động xã hội. Các gia đình có nhiều thế hệ gắn bó với tổ chức Công đoàn cũng được vinh danh, góp phần lan tỏa truyền thống trách nhiệm, cống hiến và tinh thần đoàn kết trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thành phố.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Vợ chồng anh Đinh Duy Linh và chị Bùi Kim Thư công tác trong ngành giáo dục là một trong 77 gia đình được tuyên dương. Anh chị chia sẻ, đây là sự động viên cho những nỗ lực trong công tác và cuộc sống, động viên vợ chồng anh tiếp tục giữ gìn mái ấm, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Khi gia đình là điểm tựa vững chắc thì mỗi người sẽ có thêm động lực để cống hiến và tích cực tham gia hoạt động của Công đoàn.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu và các gia đình hạnh phúc tại lễ tuyên dương. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Gia đình anh Nguyễn Thanh Hiểu và chị Võ Thanh Nhi là công nhân Đội Vệ sinh môi trường, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3, là tấm gương vượt khó trong lao động và cuộc sống. Hơn 22 năm gắn bó với nghề vệ sinh môi trường, thường xuyên làm việc ca đêm, vợ chồng anh chị vẫn nỗ lực chăm lo cho con gái đang học đại học và một người con khuyết tật, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nêu rõ, gia đình là tế bào của xã hội, là nơi hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Thành phố nơi có hàng triệu công nhân, viên chức, lao động sinh sống và làm việc - gia đình càng giữ vai trò là hậu phương vững chắc để người lao động yên tâm cống hiến, đóng góp vào sự phát triển. Thành phố cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tri thức và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, việc xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, văn minh có ý nghĩa quan trọng đối với việc hình thành đội ngũ công nhân hiện đại, có trình độ chuyên môn, kỹ năng số và năng lực đổi mới sáng tạo. Mỗi gia đình được tuyên dương là một câu chuyện đẹp về nghị lực vượt khó, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và khát vọng vươn lên. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, các gia đình còn tích cực xây dựng nếp sống văn hóa, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình.

Ông Dương Anh Đức đề nghị các cấp Công đoàn, sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; mở rộng chương trình phúc lợi, hỗ trợ gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ, lao động nhập cư và đối tượng chịu tác động bởi biến động kinh tế. Các cấp Công đoàn cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; đẩy mạnh đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng số, khuyến khích học tập suốt đời, phát huy vai trò của gia đình trong xây dựng xã hội học tập, xã hội số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lãnh đạo Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà và biểu trưng cho các gia đình hạnh phúc tại lễ tuyên dương. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Việc tuyên dương các gia đình tiêu biểu không chỉ ghi nhận đóng góp của công nhân, viên chức, lao động mà còn lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng đội ngũ người lao động đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Thành phố trong giai đoạn mới. Trong khuôn khổ Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí, đố vui có thưởng; giao lưu, chia sẻ chuyên đề “Công nhân viên chức lao động Thành phố xây dựng hạnh phúc gia đình trong thời đại mới”./.