Tuyên dương 195 học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An khen thưởng cho học sinh đạt giải Quốc tế. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Trong nhiều năm qua, học sinh Nghệ An luôn được xướng danh tại các kỳ thi, sân chơi lớn quốc gia, khu vực và quốc tế, luôn được đánh giá là tốp đầu của cả nước về thành tích cao đối với giáo dục phổ thông. Đặc biệt, năm học 2024 - 2025, lần đầu tiên học sinh Nghệ An đạt được 7 Huy chương Vàng, Bạc Olympic khu vực và quốc tế; dẫn đầu 34 tỉnh, thành phố về kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025.

Bên cạnh đó, học sinh Nghệ An còn đạt giải cao trong các cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp; cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…



Trong những em đạt thành tích cao đó, có nhiều tấm gương là học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh đồng bào các dân tộc thiểu số, con em các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã thật sự nghị lực vượt khó, vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi và được vinh danh hôm nay.



Ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các em và ngành Giáo dục đã đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh khẳng định truyền thống “hiếu học và học giỏi” của quê hương xứ Nghệ; biết ơn sự dày công, tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo; khuyến khích tinh thần quyết liệt triển khai các mô hình giáo dục tiến bộ những năm qua.

Trong bối cảnh chung của đất nước đang chuyển mình bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho ngành giáo dục phát triển, quan tâm hơn nữa đến phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu...

Ngành cũng cần xây dựng chiến lược, nền tảng giáo dục thông minh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong đổi mới quản trị nhà trường, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; thúc đẩy ứng dụng các mô hình giáo dục số, giáo dục trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ các giáo viên và học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3 gây ra vừa qua tại các xã miền Tây; kiên quyết khắc phục nhanh nhất để tất cả các em được đến trường trong ngày khai giảng năm học mới.

Năm nay tỉnh Nghệ An đã dành hơn 3,5 tỷ đồng để khen thưởng cho 195 học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025./.