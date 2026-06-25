Tuyên dương 126 gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2026

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô Hà Nội Trần Đức Thắng và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm trao bằng khen cho các gia đình văn hoá tiêu biểu Thủ đô năm 2026. Ảnh: Phan Phương – TTXVN



Tại hội nghị, 126 gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho 126 xã, phường trên địa bàn thành phố được tuyên dương. Đây là những gia đình tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô; gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội và có nhiều đóng góp trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Nhiều gia đình được vinh danh là những tấm gương tiêu biểu trong gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa, hiếu học, khuyến học, khuyến tài; phát triển kinh tế gia đình; tham gia công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương.



Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô Hà Nội khẳng định, 126 gia đình văn hóa tiêu biểu được tuyên dương là những tấm gương sáng, đại diện cho hàng triệu gia đình Thủ đô trong việc giữ gìn truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và tích cực đóng góp cho cộng đồng. Với mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, thành phố luôn xác định lấy con người làm trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu và động lực của sự phát triển. Hà Nội đang tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển giáo dục, y tế, nhà ở và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, tạo điều kiện để mỗi gia đình phát triển toàn diện, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô.



Đại diện các gia đình văn hóa tiêu biểu phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Giao bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi được tuyên dương đúng dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Theo ông, gia đình nhiều thế hệ luôn coi yêu thương, tôn trọng, lắng nghe và sẻ chia là nền tảng để xây dựng hạnh phúc. Gia đình văn hóa không chỉ là một danh hiệu mà là cả quá trình bền bỉ vun đắp từ những điều bình dị trong cuộc sống, từ việc giữ gìn nề nếp, gia phong đến trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.



Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, những năm qua, công tác gia đình trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, gắn với thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng gia đình trong tình hình mới, phòng, chống bạo lực gia đình, phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Việc xây dựng gia đình văn hóa được các cấp, các ngành quan tâm triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội.



Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham quan triển lãm ảnh giới thiệu 126 gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2026 cùng những khoảnh khắc đời thường phản ánh hành trình xây dựng gia đình hạnh phúc. Ban tổ chức cũng bố trí không gian trưng bày sách, báo, tài liệu về công tác gia đình, văn hóa ứng xử, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và phát triển văn hóa đọc trong gia đình.



Việc tổ chức hội nghị và chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam thể hiện sự quan tâm của thành phố Hà Nội đối với công tác gia đình, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của gia đình trong giai đoạn hiện nay; đồng thời tôn vinh những gia đình tiêu biểu, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phát huy truyền thống văn hiến, nhân văn của Thăng Long - Hà Nội./.