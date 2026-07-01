Tuyển chọn và bồi dưỡng lực lượng vận động viên bắn súng trẻ

Các vận động viên tranh tài ở nội dung 10m súng trường hơi nam U18. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN



Giải đấu diễn ra từ ngày 29/6 - 9/7, quy tụ hơn 200 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 10 tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước, gồm: Công an nhân dân, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quân đội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung cá nhân và đồng đội dành cho hai nhóm tuổi U16 và U18.



Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Duy Khâm, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư, Phó Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, bắn súng là một trong những môn thể thao trọng điểm của Việt Nam nhiều năm qua đã đạt nhiều thành tích trên đấu trường khu vực và quốc tế. Do đó, việc phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng lực lượng vận động viên trẻ có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng nguồn vận động viên kế cận cho đội tuyển quốc gia.



Theo ông Trần Duy Khâm, Giải Vô địch các nhóm tuổi Thanh Thiếu niên quốc gia được tổ chức thường niên là dịp để các vận động viên trẻ thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời đánh giá chất lượng công tác đào tạo trẻ của các địa phương, đơn vị. Thông qua giải đấu, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển bắn súng trẻ quốc gia, hướng tới các giải đấu khu vực và quốc tế.



Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở những nội dung đầu tiên gồm súng trường hơi di động nữ và súng trường hơi nam của cả hai nhóm tuổi U16 và U18.



Các vận động viên tranh tài ở nội dung 10m súng trường hơi nam U18. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN



Vận động viên Phạm Thảo Vân (Đoàn Hà Nội, thi đấu nội dung 10m súng trường hơi di động nữ U18) cho biết, mục tiêu của cá nhân tại giải năm nay là thi đấu đúng khả năng, giữ tâm lý ổn định và phát huy tốt nhất kết quả tập luyện. Theo Thảo Vân, giải đấu là cơ hội để các vận động viên trẻ cọ xát, học hỏi kinh nghiệm từ các đối thủ trên cả nước; nếu giành được huy chương sẽ là động lực để tiếp tục nỗ lực theo đuổi môn bắn súng.



Theo Ban tổ chức, bên cạnh kỹ thuật, bắn súng là môn thể thao đòi hỏi vận động viên có sự tập trung cao độ, bản lĩnh, tính kỷ luật và khả năng làm chủ tâm lý trong thi đấu. Giải đấu vì thế không chỉ góp phần phát triển phong trào bắn súng trong cả nước mà còn là cơ sở để phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng lực lượng vận động viên trẻ cho đội tuyển quốc gia trong thời gian tới./.