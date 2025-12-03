Tuyên bố chung Việt Nam - Lào nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

TUYÊN BỐ CHUNG VIỆT NAM - LÀO

1. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, đồng chủ trì Cuộc gặp thường niên giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, từ ngày 01 đến ngày 02 tháng 12 năm 2025.

Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane; dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ vô danh; tham dự Lễ khánh thành Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam; thăm các đồng chí nguyên Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào; phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào và tham gia một số hoạt động khác tại Lào.

2. Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và tin cậy sâu sắc, hai bên đã trao đổi sâu rộng, toàn diện và thực chất về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; về quan hệ Việt Nam - Lào; về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã đạt được trong thời gian qua. Hai bên khẳng định, việc chia sẻ kinh nghiệm, tham khảo và vận dụng một số chính sách đột phá của nhau trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, phát triển kinh tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện tổ chức bộ máy và chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Hai bên bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, kế thừa sự nghiệp của các thế hệ đi trước, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa.

Hai bên đánh giá cao việc thời gian qua đã duy trì thường xuyên các chuyến thăm, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao, bằng nhiều hình thức linh hoạt, đổi mới; phát huy tốt và vận hành hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời chủ động thiết lập, hoàn thiện nhiều cơ chế đặc thù, cơ chế tham vấn chính sách chiến lược, phối hợp cử Tổ chuyên gia của Việt Nam sang Lào trao đổi kinh nghiệm nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn; phối hợp định hướng trong những vấn đề lớn liên quan đến an ninh, phát triển và hội nhập của mỗi nước, đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hợp tác ở tất cả các cấp, các lĩnh vực.



3. Trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai bên nhất trí làm sâu sắc nội hàm quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao mới, là quan hệ: “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Hai bên khẳng định gắn kết chiến lược sẽ là nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu và thực chất, nhất là gắn kết về tầm nhìn và mục tiêu, chính sách và chiến lược phát triển, cơ sở hạ tầng và không gian phát triển, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, qua đó củng cố an ninh và phát triển bền vững của hai nước.

Hai bên nhất trí kiên định coi trọng đặc biệt và quyết tâm gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, nay tiếp tục được kế thừa và phát triển phù hợp với yêu cầu, tầm nhìn và lợi ích chiến lược của hai nước trong giai đoạn mới.



4. Hai bên tái khẳng định cùng nhau nâng tin cậy chiến lược lên tầm mức cao hơn, trong đó khẳng định chủ trương nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc luôn kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam luôn được xác định là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mỗi nước. Đây là mối quan hệ mẫu mực, mang tầm chiến lược lâu dài, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước. Đây là tài sản vô giá, điểm tựa chiến lược cho sự ổn định, phát triển và hội nhập của mỗi quốc gia, đồng thời là quy luật lịch sử, nguồn sức mạnh và động lực để hai nước tiếp tục giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Hai bên khẳng định quyết tâm hướng tới những dấu mốc phát triển mới, tổ chức thành công Đại hội toàn quốc của mỗi Đảng; phấn đấu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; và đến năm 2055, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao. Hai bên đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam và Lào ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; không ngừng nâng cao vị thế, vai trò của mỗi nước trong khu vực và trên trường quốc tế, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi nước.

Hai bên khẳng định cùng nhau triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới; nhất trí tiếp tục nâng cao tầm gắn kết chiến lược trong quan hệ chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước, coi đây là trụ cột nòng cốt định hướng chiến lược tổng thể cho quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời phối hợp triển khai các sáng kiến đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô và hội nhập quốc tế. Hai bên thống nhất về tư tưởng và hành động chiến lược để đưa quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng gắn kết chặt chẽ, phát triển toàn diện và bền vững trong kỷ nguyên mới.



5. Hai bên tiếp tục nhấn mạnh và khẳng định tầm quan trọng chiến lược của việc tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh - một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hai bên thống nhất phối hợp chặt chẽ trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh liên kết chiến lược, hỗ trợ nhau trong phòng, chống các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước; triển khai thực chất, hiệu quả các Nghị định thư, Thỏa thuận, Kế hoạch hợp tác và Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an Việt Nam và Lào; thực hiện tốt Hiệp định về kiều dân, Hiệp định về lãnh sự, Hiệp định về lao động giữa hai nước; thực hiện nghiêm túc Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Hai bên khẳng định quan điểm nhất quán an ninh của nước này gắn bó mật thiết với an ninh của nước kia; kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia hoặc kích động, chia rẽ quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Tiếp tục tăng cường phối hợp hiệu quả trong phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, đồng thời phối hợp đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái nhằm chia rẽ quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Hai bên khẳng định coi trọng việc tăng cường tham vấn và hỗ trợ lẫn nhau trong củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc; nhất trí đẩy mạnh hợp tác về nâng cao năng lực, huấn luyện, đào tạo, chia sẻ thông tin, nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; phối hợp chặt chẽ trong tổ chức diễn tập quân sự, ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống, phòng chống khủng bố, kiểm soát xuất nhập cảnh, ngăn chặn di cư và khai thác tài nguyên trái phép; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh khu vực biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm mạng. Hai bên cũng hoan nghênh kết quả Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội, và khẳng định sẽ sớm hoàn tất các thủ tục nội bộ để phê chuẩn Công ước, góp phần thúc đẩy thực thi hiệu quả Công ước. Hai bên tiếp tục tăng cường gắn kết các chương trình, dự án hợp tác về quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nhất là các dự án tại các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới giữa hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có. Đồng thời, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập, cất bốc và hồi hương hài cốt các liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại Lào, thể hiện đạo lý truyền thống và tình cảm thủy chung, gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc; đồng thời phối hợp kiểm tra, tu bổ, tôn tạo các tượng đài, công trình biểu tượng tình đoàn kết hữu nghị và liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào.



6. Hai bên nhất trí thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển hạ tầng, đưa lĩnh vực này trở thành một trụ cột gắn kết chiến lược, tương xứng với tầm vóc của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Việc đưa Cảng số 3 - Cảng quốc tế Lào - Việt vào sử dụng không chỉ là bước tiến về hạ tầng mà còn là biểu tượng của liên kết chiến lược về không gian phát triển, góp phần hiện thực hoá tầm nhìn “đưa Lào ra biển”, kết nối Việt Nam – Lào - Khu vực trong một hành lang phát triển bền vững.

Hai bên cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm góp phần bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng của mỗi nước; nhất trí thúc đẩy triển khai các dự án chiến lược quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, khai thác khoáng sản then chốt, kết nối cơ sở hạ tầng giao thông. Hai bên khẳng định quyết tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi, huy động nguồn lực đầu tư để sớm hiện thực hóa các dự án hợp tác trọng điểm, gồm: đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng, các dự án đường truyền tải điện từ khu vực Bắc Lào về Việt Nam, hợp tác mua bán than, điện; khai thác khoáng sản; hai bên tiếp tục nghiên cứu xây dựng kho xăng dầu chiến lược tại khu vực biên giới trên đất Lào, coi đây là động lực quan trọng và chất xúc tác thúc đẩy, tạo đột phá trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Việt Nam hoan nghênh phía Lào đã quyết định phương án để chủ động triển khai xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, đoạn tuyến từ Viêng Chăn đến cửa khẩu Thanh Thủy. Việt Nam cũng sẽ khởi công xây dựng đoạn tuyến từ Vinh đến cửa khẩu Thanh Thủy trong đầu năm 2026. Hai bên mong muốn sẽ sớm thông tuyến đấu nối để hoàn thành tuyến đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, đáp ứng nguyện vọng chung của hai nước trong việc kết nối cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển, đặc biệt là gắn kết Cảng Vũng Áng với tuyến đường quan trọng này.

Hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, rào cản, bảo đảm các dự án đạt mục tiêu theo đúng chủ trương, tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước. Đồng thời, chú trọng mở rộng các hành lang hợp tác kinh tế mới, tăng cường kết nối và bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực thể chế, tài chính, hạ tầng giao thông - vận tải, logistics, năng lượng, viễn thông và du lịch, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và ủng hộ các doanh nghiệp có năng lực, uy tín và tiềm lực tài chính của mỗi nước tăng cường hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến, phát triển xanh, kinh tế số, du lịch và các lĩnh vực khác; triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Hai bên nhất trí ưu tiên giao các dự án dọc biên giới cho các doanh nghiệp hai nước, nhất là xây dựng các cơ sở hạ tầng trọng điểm; thúc đẩy triển khai mô hình Khu công nghiệp Việt Nam - Lào, kinh tế cửa khẩu qua biên giới trên hành lang kinh tế Đông - Tây; đồng thời xây dựng một môi trường đầu tư - kinh doanh, ổn định và thuận lợi cho các doanh nghiệp của hai nước phát triển bền vững.

Hai bên nhất trí nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương, phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu 5 tỷ USD trong thời gian tới; tăng cường kết nối, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, xây dựng thương hiệu và hệ thống phân phối cho hàng hóa của Việt Nam và Lào tại mỗi nước, qua đó tạo đầu ra ổn định, bền vững cho các sản phẩm của Việt Nam và Lào. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án viện trợ đã được phê duyệt, thúc đẩy và phát huy hiệu quả cơ chế, đẩy mạnh số hóa thanh toán bán lẻ song phương, nhằm tăng cường liên kết kinh tế và tạo động lực mới cho hợp tác thương mại Việt Nam - Lào.

Hai bên thống nhất đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả viện trợ của Việt Nam dành cho Lào theo hướng chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu; chuẩn hóa quy trình lựa chọn, thẩm định và triển khai các dự án trên cơ sở tiêu chí rõ ràng, có thời hạn cụ thể, bảo đảm thiết thực và bền vững.



7. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thống nhất coi trọng và đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các bộ, ngành và địa phương của Lào; nhất trí nghiên cứu có các chính sách ưu tiên đối với những cán bộ có nhiều năm công tác, gắn bó và am hiểu về quan hệ hai nước, chính sách ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên nước này học tập ở nước kia. Hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định thư về hợp tác đào tạo giữa hai Chính phủ giai đoạn 2022 - 2027, đồng thời thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác giáo dục Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030. Hai bên cũng sẽ tăng cường các chương trình tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ, công chức Lào, nhất là cán bộ cấp chiến lược, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy hợp tác về phát triển kỹ năng, đào tạo nghề ở cả cấp Trung ương và địa phương. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai chương trình giảng dạy tiếng Việt và sử dụng sách giáo khoa tiếng Việt tại các trường trung học của Lào; tổ chức dạy tiếng Việt cho học sinh và cán bộ Lào tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu và đủ điều kiện; nghiên cứu thúc đẩy triển khai đưa tiếng Lào vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông của Việt Nam, bồi dưỡng tiếng Lào cho một số bộ, ngành, đoàn thể Trung ương Việt Nam thường xuyên có quan hệ hợp tác với đối tác Lào, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức nhiều hoạt động và sự kiện ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm Năm đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2027 và các sự kiện trọng đại của hai nước với nội dung phong phú, thiết thực; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ và lực lượng vũ trang hai nước.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tổ chức thường xuyên các hoạt động giao lưu hữu nghị vùng biên, thanh niên hai nước, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm góp phần củng cố sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước; sớm triển khai việc giảng dạy rộng rãi trong các cơ sở giáo dục của mỗi nước về nội dung Bộ Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Hai bên tích cực phối hợp xây dựng, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các công trình di tích lịch sử có ý nghĩa trong quan hệ giữa hai Đảng, hai dân tộc, trong đó có Di tích “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào", “Khu di tích nơi tổ chức Đại hội lần thứ nhất của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào”, coi đây là biểu tượng thiêng liêng của mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; khánh thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình mang ý nghĩa biểu tượng, góp phần tạo dấu ấn mới, làm sâu sắc thêm quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả, mở rộng hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban của Đảng, bộ, ngành của Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội, Mặt trận, Đoàn thể, tổ chức nhân dân và các địa phương của hai nước, nhất là các địa phương có chung đường biên giới; rà soát sắp xếp lại việc hợp tác giữa các địa phương của hai nước sau khi hai bên hoàn thành việc sắp xếp và tổ chức lại bộ máy chính quyền địa phương đảm bảo sự quản lý thống nhất của Trung ương, thiết thực và hiệu quả. Tích cực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.



8. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ hợp tác Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, Liên hợp quốc, các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mê Công, Tổ chức Thương mại Thế giới, Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, nâng cao uy tín, vị thế của mỗi nước và củng cố vai trò trung tâm của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong khu vực. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN; nhất trí tăng cường hợp tác nhằm triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược đi kèm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu về một Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, lấy người dân làm trung tâm.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ với các nước tiểu vùng Mê Công, các đối tác và các tổ chức quốc tế liên quan trong việc quản lý và sử dụng nguồn nước và các tài nguyên khác một cách hiệu quả, công bằng và bền vững, đồng thời theo dõi, kiểm tra và đánh giá các tác động một cách toàn diện bao gồm cả những tác động xuyên quốc gia, trao đổi thông tin liên quan đến số liệu vận hành các công trình trên dòng chính, khí tượng, thủy văn đi đôi với cảnh báo sớm để nâng cao khả năng phòng chống hạn hán và lũ lụt, góp phần vào việc phát triển bền vững trong tiểu vùng Mê Công gắn với lợi ích chung của các nước ven sông Mê Công. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm huy động nguồn lực từ các đối tác và các tổ chức quốc tế liên quan để phục vụ kết nối hai nền kinh tế cũng như phát triển kinh tế - xã hội mỗi nước.

Hai bên phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác Mê Công năm 1995 về hợp tác phát triển bền vững trong tiểu vùng Mê Công cũng như trong khuôn khổ nước thành viên Ủy hội Mê Công quốc tế và các cơ chế hợp tác liên quan khác, thúc đẩy, tăng cường hội nhập các cơ chế hợp tác tiểu vùng và quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; khuyến khích các nước ASEAN và các đối tác ngoài khu vực tham gia tích cực trong việc hỗ trợ và đầu tư tại tiểu vùng Mê Công trên các lĩnh vực quan trọng như kết nối cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghệ sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Hai bên tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông như nêu trong các Tuyên bố của ASEAN; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, tự kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình và gia tăng căng thẳng, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), cùng các bên liên quan thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.



9. Hai bên đánh giá cao ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng đặc biệt của chuyến thăm, diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đang nỗ lực triển khai các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc và tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ mới của mỗi nước vào đầu năm 2026. Chuyến thăm là hoạt động đối ngoại mang tính lịch sử, thể hiện sự trân trọng, quan tâm sâu sắc, tình cảm gắn bó và sự ủng hộ, động viên to lớn của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào dành cho nhau. Khẳng định rằng thành công của mỗi nước cũng là thành công chung của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các nhà lãnh đạo cấp cao Lào nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn, chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp trọng đại kỷ niệm 50 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đồng thời khẳng định rằng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, hiệu quả và kịp thời của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em. Đó không chỉ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó thủy chung, chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ, vui buồn có nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng của Việt Nam và Lào cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ luôn trân trọng tình cảm và sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với sự nghiệp cách mạng của Lào mà còn tạo xung lực mới, tiền đề quan trọng cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong thời gian tới.

Việt Nam nhất quán ủng hộ các định hướng phát triển mới, mang tính đột phá của Lào, đồng thời tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào sẽ tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội bền vững và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, sự thành công của Đại hội XII cùng cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới sẽ tạo nền tảng thuận lợi để Lào hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Hai bên nhất trí đánh giá cao kết quả tốt đẹp của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, coi đây là dấu mốc quan trọng mở ra một chương mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào. Chuyến thăm đã góp phần củng cố và vun đắp hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước, đưa quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam lên tầm cao mới với mức độ tin cậy chính trị sâu sắc hơn, tạo động lực đột phá cho hợp tác phát triển thực chất, bền vững, lâu dài, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.



10. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào về sự đón tiếp hết sức trọng thị, thân tình, thể hiện sâu sắc của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Thủ đô Viêng Chăn, ngày 02 tháng 12 năm 2025./.