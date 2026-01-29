Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu lên Đối tác chiến lược toàn diện

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thông báo về kết quả hội đàm. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:



1. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Việt Nam) và Liên minh Châu Âu (EU) (sau đây gọi tắt là “hai bên”) khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác dựa trên lợi ích chung và chia sẻ các giá trị về hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trên cơ sở luật pháp quốc tế.



2. Hai bên khẳng định và đánh giá cao mối quan hệ vững mạnh dựa trên các hiệp định và cơ chế hợp tác như Hiệp định khung về Đối tác và hợp tác toàn diện (PCA) giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên còn lại là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Liên minh Châu Âu về thiết lập khuôn khổ tham gia của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của Liên minh Châu Âu (FPA) và Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Nhóm Đối tác quốc tế và các cơ chế đối thoại và hợp tác như Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - EU trong khuôn khổ PCA, Ủy ban Thương mại trong khuôn khổ EVFTA, Đối thoại Quốc phòng - An ninh thường niên Việt Nam - EU, Đối thoại Nhân quyền Việt Nam - EU.



3. Trên cơ sở những thành tựu nổi bật của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực trong 35 năm qua, với tiềm năng hợp tác rộng mở và sự tin tưởng vững chắc vào tương lai tốt đẹp của quan hệ song phương, nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Việt Nam và Liên minh Châu Âu, hai bên đã nhất trí ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên “Đối tác chiến lược toàn diện”.



4. Quan hệ đối tác mới sẽ nâng tầm quan hệ lên tầm cao mới trên bình diện song phương, khu vực và đa phương. Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hai bên sẽ tiếp tục làm sâu sắc hợp tác trên các lĩnh vực sau đây nhằm mang lại lợi ích thiết thực, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở cả hai khu vực và trên thế giới, phù hợp với các thỏa thuận hiện có.



TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC CHÍNH TRỊ



5. Hai bên hướng tới tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chính trị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và EU thông qua tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; tăng cường ngoại giao và đối ngoại nhân dân nhằm triển khai các biện pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU.



6. Hai bên tái khẳng định cam kết triển khai hiệu quả các thỏa thuận; chủ động thúc đẩy tham vấn và phối hợp chính sách, nhất là các vấn đề chiến lược; phát huy tối đa các cơ chế đối thoại như Ủy ban hỗn hợp trong khuôn khổ PCA và các tiểu ban trực thuộc, Ủy ban Thương mại trong khuôn khổ EVFTA, Đối thoại Quốc phòng - An ninh, Đối thoại Nhân quyền Việt Nam - EU.



7. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác liên nghị viện, trong đó duy trì thường xuyên, hiệu quả cơ chế trao đổi giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Châu Âu (EP) về hợp tác liên nghị viện, trong đó bao gồm triển khai EVFTA.



TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ



8. Hai bên khẳng định tầm quan trọng chiến lược của hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là nền tảng cốt lõi cho tăng trưởng bền vững và bao trùm. Hai bên sẽ tăng cường hơn nữa đối thoại chính sách kinh tế, thương mại, cũng như các quy định pháp luật có liên quan để đạt được mục tiêu này. Hai bên nhấn mạnh việc ưu tiên giải quyết các khó khăn, vấn đề phát sinh thông qua đối thoại mang tính cởi mở, xây dựng.



9. Hai bên nhấn mạnh lợi ích Việt Nam và EU đạt được từ Hiệp định EVFTA, tái khẳng định sự cần thiết triển khai đầy đủ và hiệu quả để phát huy tiềm năng cùng có lợi của Hiệp định, mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và làm sâu sắc hơn sự phối hợp tại các diễn đàn đa phương nhằm đạt được những kết quả thiết thực vì thịnh vượng và tăng trưởng chung.



EU công nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc hiện đại hóa nền kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác một cách xây dựng với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi hướng tới một nền kinh tế phát triển hơn.



10. Hai bên công nhận tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết về thương mại và phát triển bền vững theo EVFTA, việc phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và song phương, cũng như thông qua các dự án. Hai bên ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực lao động, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động phù hợp với các cam kết của mình theo EVFTA.



Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của các tiêu chuẩn của ILO và việc thực hiện các tiêu chuẩn này một cách hiệu quả, đồng thời tái khẳng định các cam kết của mình theo EVFTA.



11. Hai bên sẽ khai thác, phát triển và làm sâu sắc các cơ hội thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Các lĩnh vực này bao gồm, nhưng không giới hạn ở: nguyên liệu thô thiết yếu, năng lượng bao gồm năng lượng và công nghệ an toàn, bền vững và phát thải các-bon thấp, kinh tế tuần hoàn, logistics, giao thông, cơ sở hạ tầng bao gồm cơ sở hạ tầng truyền thông an toàn và đáng tin cậy, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số bao gồm cơ sở hạ tầng thiết yếu và an ninh mạng, tăng cường khả năng chống chịu và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, cũng như nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản bền vững. Hai bên cũng nhất trí, dựa trên các hoạt động hợp tác hiện có, tăng cường hợp tác, tận dụng tối đa các công cụ tài chính hiện có và phối hợp cùng nhau để tạo ra một khuôn khổ pháp lý và đầu tư rõ ràng, cởi mở, hấp dẫn, vững chắc và đáng tin cậy; chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm các khả năng hợp tác trong phát triển lĩnh vực tài chính tại Việt Nam.



Hai bên dự kiến tiếp tục thúc đẩy hợp tác về các nguyên liệu thô thiết yếu, bao gồm thông qua việc xác định các cơ hội, thúc đẩy quan hệ đối tác kinh doanh có trách nhiệm, và đẩy mạnh thương mại, đầu tư đối với các hàng hóa, dịch vụ và công nghệ phục vụ khai thác và chế biến bền vững.



12. Hai bên hướng tới việc huy động đầu tư và tạo lập môi trường thuận lợi thông qua việc bảo đảm các quy định minh bạch (bao gồm cả quy định về mua sắm), khả năng tiếp cận thị trường và khuôn khổ pháp lý có thể dự báo, cũng như các khuôn khổ mua sắm công khai. Qua đó, thúc đẩy các khoản đầu tư cùng có lợi của EU vào các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, gắn với cơ hội kinh doanh, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tham gia vào các chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.



EU sẽ cung cấp cho Việt Nam sự hỗ trợ về kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực thích ứng với các chính sách, quy định mới của EU về thương mại xanh và bền vững.



13. Hai bên tái khẳng định cam kết của mình đối với một hệ thống thương mại quốc tế minh bạch và dựa trên luật lệ, tăng cường hợp tác và cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đồng thời tìm kiếm sự phối hợp chặt chẽ hơn về các vấn đề liên quan đến Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).



14. Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của các cơ chế thể chế trong khuôn khổ EVFTA như Ủy ban Thương mại và của nhóm công tác Việt Nam - EU (mà hai bên sẽ thành lập trong thời gian tới) để kịp thời xử lý các rào cản thương mại và đầu tư, bảo đảm việc thực thi đầy đủ và hiệu quả tất cả các cam kết trong EVFTA, định hướng hoạt động hợp tác trong tương lai trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, và tăng cường hợp tác tại WTO cũng như các diễn đàn liên quan khác, như đối thoại về CPTPP. Các lĩnh vực ưu tiên có thể bao gồm các vấn đề đã được đưa ra tại Ủy ban Thương mại trong khuôn khổ EVFTA để triển khai.



Hai bên xác định các lĩnh vực ưu tiên hành động nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thị trường đối với hàng hóa, dịch vụ và mua sắm công, tạo các cơ hội kinh doanh, để phát huy thế mạnh và nhu cầu, điều kiện của mỗi bên trên cơ sở mở, minh bạch và công bằng; bao gồm việc sớm công bố và tham vấn về các đề xuất quy định, hỗ trợ hợp tác, cũng như các trao đổi thường xuyên và minh bạch, trao đổi hướng tới kết quả và các phương thức làm việc hiệu quả.



15. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với EU và các nước thành viên và triển khai hiệu quả Hiệp định EVIPA sau khi có hiệu lực, nhằm khuyến khích đầu tư chất lượng cao vào thị trường của nhau.



TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC HÒA BÌNH, QUỐC PHÒNG, AN NINH



16. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng thiết yếu của hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời sẽ nỗ lực duy trì các giá trị này. Hai bên ủng hộ thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên hợp quốc.



Hai bên sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh thông qua cơ chế Đối thoại Quốc phòng và An ninh giữa Việt Nam và EU. Hai bên ghi nhận những đóng góp của Việt Nam và EU trong hoạt động gìn giữ hòa bình cũng như hợp tác hiện nay trong quản lý khủng hoảng.



17. Hai bên hướng tới tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình. Hai bên mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác với lực lượng an ninh, cảnh sát, nhất là trong tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy; bao gồm thông qua thúc đẩy hợp tác tìm kiếm cứu nạn đô thị, ứng phó sự cố hóa chất, môi trường và triển khai các chương trình huấn luyện mô phỏng, chuyên sâu. EU sẽ tiếp tục hợp tác hỗ trợ Việt Nam giải quyết một số vấn đề liên quan đến khắc phục hậu quả chiến tranh, đồng thời tìm kiếm tiềm năng trao đổi trong nghiên cứu, phát triển và, khi phù hợp, chuyển giao công nghệ và bí quyết kỹ thuật không nhạy cảm trong các lĩnh vực liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng và an ninh, phù hợp với pháp luật và quy định của mỗi bên.



Hai bên quyết tâm duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ phù hợp với luật pháp quốc tế trên cơ sở tôn trọng pháp quyền, nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị của các quốc gia, và sẽ tăng cường hợp tác và phối hợp tại các diễn đàn đa phương và khu vực, như Liên hợp quốc cũng như trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược ASEAN - EU, và Diễn đàn khu vực ASEAN.



18. Hai bên tái khẳng định việc nhất quán tôn trọng độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của tất cả các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi quốc gia, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững ở Ukraine, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc.



19. Hai bên tái khẳng định sự quan tâm đối với việc tăng cường hợp tác về an ninh. Hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác nhằm phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của EU trong đấu tranh chống khủng bố và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, bao gồm mua bán người, tội phạm liên quan đến ma túy, tội phạm kinh tế (rửa tiền, buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ), buôn bán động vật hoang dã, tội phạm mạng và tội phạm môi trường. Hai bên cũng sẽ hợp tác nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp và đưa người di cư trái phép.



Hợp tác cũng sẽ được xem xét trong các lĩnh vực như an ninh năng lượng, bao gồm việc tăng cường trao đổi về các cơ chế ứng phó khủng hoảng. Hai bên xác định an toàn và an ninh hàng hải, an ninh mạng, và quản lý khủng hoảng là những lĩnh vực then chốt để tiếp tục hợp tác, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau đối với lợi ích và ưu tiên của mỗi bên, đồng thời cân nhắc khả năng hợp tác trong các sáng kiến như các Dự án : Tăng cường Hợp tác An ninh của EU tại và với châu Á (ESIWA+), Tuyến hàng hải trọng yếu ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (CRIMARIO II) và An toàn Cảng Toàn cầu (GPS). Hai bên (với EU trong tư cách là bên ký Công ước hoặc không làm ảnh hưởng đến thủ tục của các quốc gia thành viên EU) nỗ lực hoàn tất các thủ tục nội bộ liên quan đến Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Việc Công ước sớm có hiệu lực sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác khu vực và quốc tế trong lĩnh vực này.



20. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông.



Hai bên tái khẳng định việc tôn trọng và tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.



Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, cũng như thương mại không bị cản trở trên các vùng biển, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982). Hai bên khẳng định UNCLOS 1982 là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên đại dương và biển. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng các nguyên tắc và quyền tự do này tại Biển Đông.



Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố năm 2002 về Ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC). Hai bên cũng hoan nghênh những tiến triển hơn nữa hướng tới việc sớm đạt được một Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982.



Hai bên sẽ nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu chiến lược, an ninh hàng hải và bảo vệ dữ liệu.



Hai bên dự kiến sẽ hợp tác ngăn chặn việc né tránh các biện pháp trừng phạt phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và các điều ước quốc tế mà hai bên là thành viên.



TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ GIAO LƯU NHÂN DÂN



21. Hai bên dự kiến làm sâu sắc và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, bao gồm nâng cao năng lực nghiên cứu và trao đổi thông tin về Chương trình Khung Horizon Europe (Chân trời Châu Âu) về Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo cũng như các chương trình nghiên cứu khác; thúc đẩy hợp tác trong các ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa, giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa.



22. Hai bên thừa nhận sự thịnh vượng lâu dài đòi hỏi việc tăng cường và đầu tư vào nguồn nhân lực. Hai bên tái khẳng định sẵn sàng làm sâu sắc và mở rộng hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm trong khuôn khổ các chương trình như Erasmus+; tìm kiếm các phương án nhằm nâng cao năng lực cho các cá nhân và cơ sở học thuật, hỗ trợ trao đổi sinh viên và đội ngũ giảng viên, cũng như giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và các mô hình thực tiễn tốt nhất.



23. Hai bên sẽ xem xét khả năng phát triển và triển khai các sáng kiến đào tạo nghề và phát triển kỹ năng chung, bao gồm trong các lĩnh vực có thể liên quan đến chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, sản xuất thông minh. Hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác về nghiên cứu, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bao gồm việc cùng thông qua một Ý định thư hợp tác trong các lĩnh vực này.



24. Hai bên nhất trí cần nghiên cứu, áp dụng các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho giao lưu, đi lại của công dân hai bên.



25. Hai bên sẽ khuyến khích các hoạt động giao lưu giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, bao gồm các Hội nghị Thượng đỉnh về Doanh nghiệp và các sự kiện kết nối cụm ngành.



TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN BAO TRÙM VÀ BỀN VỮNG



26. Hai bên sẽ thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự Phát triển Bền vững trên các cấu phần và mục tiêu khác nhau, từ phát triển con người đến quản trị tốt, cũng như bảo đảm hòa nhập kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, đồng thời hợp tác trong khuôn khổ Tiểu ban Phát triển bền vững (trong khuôn khổ Ủy ban hỗn hợp triển khai PCA) nhằm tăng cường hợp tác trong việc xây dựng khung chính sách về phát triển bền vững.



27. Hai bên mong muốn hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu của EU nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi hơn để thu hút các khoản đầu tư và cơ sở hạ tầng chất lượng, bền vững, kết nối Việt Nam với các thị trường toàn cầu và thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập của Việt Nam trong tiểu vùng Mê Công, ASEAN, khu vực và thế giới.



28. Hai bên hướng tới hợp tác nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và hành chính hiện có cho đầu tư và Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) tại Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng đầu tư công - tư, đẩy nhanh triển khai các dự án phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.



29. Hai bên sẽ củng cố hợp tác giữa EU với tiểu vùng Mê Công và tích cực phối hợp triển khai các dự án hợp tác ba bên Việt Nam - Lào/Campuchia - EU tại tiểu vùng Mê Công, trong đó tập trung vào các lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học, kinh tế số, quản lý nguồn nước xuyên biên giới, kết nối hạ tầng, năng lượng an toàn, bền vững và phát thải các-bon thấp, phi các-bon hóa ngành điện, nông nghiệp thông minh, du lịch xanh và bền vững.



30. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác để triển khai hiệu quả các cam kết phù hợp với Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), Hiệp định Paris, Công ước về Đa dạng Sinh học và Khuôn khổ Đa dạng Sinh học Toàn cầu Côn Minh - Montreal và sẽ hợp tác để đạt mục tiêu ngăn chặn mất rừng và khôi phục rừng vào năm 2030.



31. Hai bên hướng tới các nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội và bảo đảm việc các nhóm này được thụ hưởng đầy đủ các quyền, thúc đẩy sự tham gia và vai trò lãnh đạo đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ, không để ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện đối với phát triển con người và xã hội bền vững.



TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP, KINH TẾ BIỂN, BẢO TỒN ĐẠI DƯƠNG VÀ KHAI THÁC BỀN VỮNG



32. Hai bên sẽ thúc đẩy phát triển xanh, bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp.



33. Hai bên công nhận sự cần thiết cấp bách phải giải quyết tình trạng ô nhiễm nhựa trong môi trường biển, bao gồm thông qua việc giảm sản xuất và tiêu thụ nhựa dùng một lần, cũng như thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và quản trị đại dương.



34. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành thủy sản bền vững và cam kết thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này, trong đó ghi nhận nỗ lực của Việt Nam đối với việc phòng chống hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), kịp thời gỡ bỏ “Thẻ vàng” của EU.



35. Hai bên sẽ tìm hiểu tiềm năng hợp tác sâu rộng hơn trong việc phát triển kinh tế biển bền vững, đồng thời ghi nhận vai trò thiết yếu của đại dương trong điều hòa khí hậu, duy trì đa dạng sinh học, đa dạng sinh học biển và bảo đảm sinh kế.



36. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác phát triển kinh tế xanh, phát triển bền vững ngành thủy sản, bao gồm nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.



37. Hai bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế tuần hoàn, quản lý rừng bền vững, bảo đảm việc bảo tồn và phục hồi đa dạng sinh học, bao gồm cả đa dạng sinh học biển, phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người.



38. Hai bên hướng tới tăng cường hợp tác đào tạo và nghiên cứu, đặc biệt là ứng dụng công nghệ mới, công nghệ sinh học trong nông nghiệp giữa các cơ sở nghiên cứu và đào tạo của hai bên.



39. Hai bên sẵn sàng thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ, ít phát thải khí nhà kính; tăng cường hợp tác chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm.



TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC MÔI TRƯỜNG, CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG AN TOÀN, BỀN VỮNG VÀ PHÁT THẢI CÁC-BON THẤP VÀ KHÍ HẬU



40. Hai bên ghi nhận tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, dựa trên cơ sở khoa học, đồng thời sẽ nâng cao hiệu quả của hợp tác trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có việc xem xét các phương án tăng cường đối thoại về khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại tiểu vùng Mê Công. Hai bên sẽ nỗ lực giới hạn mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, phù hợp với Thỏa thuận Paris, tham gia cắt giảm nhanh chóng và bền vững lượng khí nhà kính toàn cầu; triển khai các Đóng góp quốc gia tự quyết định cập nhật (NDC) phù hợp với lộ trình phát thải do Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) đề ra và Kết quả Đánh giá nỗ lực Toàn cầu năm 2023, hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng “0” khí nhà kính tại Việt Nam và EU vào năm 2050, dựa trên nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có sự phân biệt và năng lực tương ứng, phù hợp với điều kiện riêng của từng quốc gia.



41. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi các-bon hóa ngành điện, trong đó bao gồm chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch trong các hệ thống năng lượng một cách công bằng, có trật tự và hợp lý, thúc đẩy phát triển năng lượng phát thải các-bon thấp an toàn, bền vững, nâng cao hiệu quả năng lượng và phát triển lưới điện, phù hợp với các cam kết toàn cầu đã được thống nhất và Đồng thuận UAE. Hai bên ghi nhận những cơ hội mà Sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu của EU, Diễn đàn Chuyển đổi Năng lượng Toàn cầu, Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng và Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh mang lại; qua đó cùng đóng góp vào việc thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050. Hai bên sẽ tìm hiểu và khuyến khích mọi hình thức năng lượng phát thải các-bon thấp an toàn và bền vững.



42. Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của cải cách khung pháp lý và môi trường đầu tư minh bạch, cung cấp tài chính ưu đãi, cũng như việc xác định các dự án ưu tiên nhằm đẩy nhanh tiến độ và thu hút đầu tư cho quá trình chuyển dịch năng lượng của EU và Việt Nam.



43. Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của việc phát triển Lưới điện ASEAN (APG) như một động lực then chốt thúc đẩy hội nhập thị trường năng lượng, tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng năng lượng và phát triển bền vững trong khu vực. Nỗ lực này sẽ được hỗ trợ bởi Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu, phù hợp với các nỗ lực của JETP.



44. Hai bên dự định tìm hiểu các khả năng hợp tác trong các lĩnh vực: xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách về môi trường; ứng phó biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, quản lý tài nguyên nước xuyên biên giới; bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, khôi phục hệ sinh thái đất, rừng và đại dương; xây dựng và thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên môi trường; kiểm soát ô nhiễm (đặc biệt là ô nhiễm nhựa), quản lý chất lượng không khí, quản lý rác thải.



45. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường các-bon trong nước và quốc tế, cũng như cơ chế định giá các-bon, bao gồm các Hệ thống Mua bán Khí thải (ETS), như một công cụ thúc đẩy chuyển đổi xanh nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng của UNFCCC, Nghị định thư Kyoto và Thỏa thuận Paris; đồng thời khẳng định mong muốn hợp tác trong lĩnh vực này, thông qua trao đổi trong khuôn khổ thể chế của EVFTA.



46. Hai bên sẽ hợp tác nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp sạch và mô hình kinh tế tuần hoàn của EU và Việt Nam, thúc đẩy hiểu biết tầm quốc tế về các chính sách kinh tế tuần hoàn và hợp tác để nâng cao cũng như thúc đẩy sự hài hòa của các tiêu chuẩn môi trường trên toàn cầu.



47. Hai bên có thể xem xét việc thành lập một nhóm công tác về môi trường và biến đổi khí hậu, bao gồm các lĩnh vực: tài nguyên nước; đa dạng sinh học; định giá các-bon; chất lượng không khí; quản lý chất thải; và kinh tế tuần hoàn.



TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ TỐT, PHÁP QUYỀN, QUYỀN CON NGƯỜI VÀ HỢP TÁC TƯ PHÁP



48. Hai bên tái khẳng định cam kết tôn trọng, bảo vệ, thực hiện và thúc đẩy quyền con người, phù hợp với các điều ước quốc tế mà các quốc gia thành viên EU và Việt Nam là thành viên. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác về pháp luật và tư pháp, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, cũng như tiến hành cải cách pháp luật và tư pháp. Hai bên dự định tận dụng tối đa Tiểu ban về Quản trị Tốt, Pháp quyền và Quyền con người trong khuôn khổ PCA.



49. Hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, tham gia và thực thi các Công ước của Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế, hỗ trợ nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay 1993 tại Việt Nam.



TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, KẾT NỐI VÀ GIAO THÔNG BỀN VỮNG



50. Hai bên ghi nhận tiềm năng của công nghệ số an toàn trong giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống, thúc đẩy phát triển bền vững, và mong muốn thúc đẩy cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm trong chuyển đổi số cũng như sự hài hòa các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực số. Hai bên xác định kết nối số an toàn, tin cậy và có khả năng chống chịu, các dịch vụ tin cậy số, và an ninh chuỗi cung ứng là những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác trong tương lai. Hợp tác có thể bao gồm việc trao đổi về kết nối 5G và vệ tinh, chuỗi cung ứng bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và các dịch vụ tin cậy số.



51. Hai bên bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong việc xây dựng chính sách, luật pháp và các giải pháp trong các lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số; đồng thời triển khai các chương trình, dự án và kế hoạch nhằm phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và các doanh nghiệp công nghệ số. Hai bên sẽ trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý viễn thông, triển khai công nghệ 5G, trí tuệ nhân tạo, quản trị dữ liệu và số hóa, kết nối số an toàn, bảo mật, và an ninh chuỗi cung ứng.



52. Hai bên xác định giao thông vận tải là lĩnh vực hợp tác tiềm năng, góp phần vào việc nâng cao kết nối và giảm phát thải. Trong khuôn khổ Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu của EU, hai bên sẽ nghiên cứu tiềm năng hợp tác trong việc giảm phát thải khí các-bon của ngành giao thông vận tải.



53. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác giao thông bền vững, cảng biển và tuyến hàng hải giữa Việt Nam và châu Âu; đẩy mạnh hợp tác hàng không ASEAN - EU, trong khuôn khổ Hiệp định Hàng không Toàn diện ASEAN - EU, thúc đẩy mở thêm các đường bay thẳng giữa Việt Nam và các nước thành viên EU; hướng tới khai thác tiềm năng hợp tác về đường sắt, vận tải biển, và phi các-bon hóa ngành hàng không, đặc biệt thông qua việc sản xuất và sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững.



TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH



54. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin trong lĩnh vực quản lý, thanh tra, giám sát ngân hàng giữa Việt Nam và các nước thành viên EU.



55. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, bao gồm trao đổi thông tin về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; xem xét ký kết các thỏa thuận hợp tác.



56. Hai bên sẽ thúc đẩy đối thoại Việt Nam - EU về các vấn đề lao động, bình đẳng giới; hỗ trợ nâng cao năng lực hoạch định và thực thi chính sách; nghiên cứu, đề xuất và xúc tiến đàm phán các văn kiện hợp tác về lao động và xã hội.



TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC Y TẾ



57. Hai bên sẽ tham gia hợp tác đa phương về dược phẩm, vắc-xin và thiết bị y tế thông qua các diễn đàn đa phương hiện có.



TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC KHU VỰC VÀ ĐA PHƯƠNG



58. Hai bên sẽ tăng cường trao đổi, tham vấn và phối hợp hành động về các vấn đề quốc tế và khu vực, cũng như trong các lĩnh vực cùng quan tâm, nhằm duy trì chủ nghĩa đa phương vì hòa bình, hợp tác và phát triển, nhằm bảo đảm lợi ích và thúc đẩy vai trò của Việt Nam và EU tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế.



Hai bên cam kết tăng cường hơn nữa sự phối hợp và hợp tác trong khu vực và quốc tế, bao gồm thông qua Quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - EU.



Hai bên cam kết hỗ trợ các nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN hướng tới hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Kế hoạch Chiến lược của Cộng đồng; cũng như thúc đẩy một cấu trúc khu vực lấy ASEAN làm trung tâm, cởi mở, bao trùm, minh bạch và dựa trên luật lệ, tôn trọng luật pháp quốc tế.



59. Hai bên dự định tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm nâng cao hợp tác ASEAN - EU về quản lý rủi ro thiên tai và công tác phòng chống, chuẩn bị ứng phó.



60. Văn kiện này được thông qua tại Hà Nội vào ngày 29 tháng 01 năm 2026, gồm hai bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, hai bản có giá trị như nhau./.