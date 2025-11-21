Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb gặp gỡ báo chí hai nước. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

1. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1962, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân đã vun đắp mối quan hệ truyền thống và hợp tác hữu nghị tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, được xây dựng từ sự đồng cảm trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, củng cố bởi sự tin cậy chính trị và được mở rộng từ tình đoàn kết, hợp tác ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước trong nhiều thập kỷ.

2. Nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính đến Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân từ ngày 18 đến 20 tháng 11 năm 2025 theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Sifi Ghrieb, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược phù hợp với tầm nhìn sáng suốt và ý chí chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

3. Khuôn khổ quan hệ mới phản ánh tầm vóc mối quan hệ hai nước trong kỷ nguyên mới trên cả bình diện song phương và đa phương; mở rộng phạm vi hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường và củng cố các cơ chế hợp tác hiện có, cũng như thúc đẩy hình thành các cơ chế mới nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của mỗi bên.

4. Để thực hiện tầm nhìn của quan hệ Đối tác Chiến lược, hai nước thống nhất sẽ đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực chủ chốt sau:



I. HỢP TÁC CHÍNH TRỊ, NGOẠI GIAO, AN NINH, QUỐC PHÒNG

5. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao nhằm củng cố hợp tác chính trị và tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả các cơ chế hiện có như Ủy ban liên Chính phủ và Tham vấn Chính trị; đồng thời nghiên cứu, thúc đẩy việc thành lập các tiểu ban hợp tác trong những lĩnh vực chuyên ngành cùng quan tâm, đặc biệt là đầu tư, năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, chuyển đổi số, v.v.

6. Hai bên nhất trí củng cố hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, pháp luật và tư pháp phù hợp với nhu cầu và năng lực của mỗi nước, bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước và góp phần duy trì môi trường hòa bình và hợp tác ở hai khu vực và trên thế giới. Hai bên cũng tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trước những nguy cơ an ninh phi truyền thống.

7. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở hai khu vực châu Á, châu Phi và trên toàn cầu, trên cơ sở tôn trọng đầy đủ Hiến chương Liên hợp quốc và tuân thủ luật pháp quốc tế. Hai bên khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và khu vực, thúc đẩy các tiến trình cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu theo hướng công bằng và hiệu quả, thúc đẩy thực hiện nguyện vọng của các nước đang phát triển, cũng như ủng hộ các nước phương Nam thống nhất tiếng nói và có vai trò ngày càng lớn hơn trên trường quốc tế.

8. Hai bên ủng hộ vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Phi (AU) và nhất trí đóng góp thúc đẩy hợp tác giữa các nước châu Á và châu Phi, hợp tác Nam - Nam. Việt Nam hoan nghênh Algeria gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) vào tháng 7/2025 và ủng hộ mong muốn của Algeria trở thành đối tác đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN, khẳng định ủng hộ tăng cường hợp tác giữa Algeria, ASEAN và các quốc gia thành viên, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước.Về phần mình, Algeria ủng hộ Việt Nam tăng cường hợp tác và đóng góp thiết thực vào việc thực hiện Chương trình nghị sự 2063 của AU.

II. HỢP TÁC KINH TẾ – THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ

9. Hai bên nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, coi đây là trụ cột quan trọng, mang tính động lực cho khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược. Hai nước nhất trí đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa, tăng cường trao đổi các mặt hàng thế mạnh như nông sản, thủy hải sản, hàng dệt may, da giày, hàng tiêu dùng, thiết bị điện, điện tử, vật liệu xây dựng, dầu khí, quặng và khoáng sản các loại, phân bón….

Trong khuôn khổ cam kết chung nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế và thương mại, hai bên tuyên bố mong muốn khởi động đàm phán tiến tới ký kết một hiệp định thương mại ưu đãi, với mục tiêu từng bước loại bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan, thúc đẩy trao đổi song phương đối với một danh mục sản phẩm sẽ được xác định sau.

Hai bên sẽ sớm nghiên cứu theo hướng Hiệp định này sẽ được xây dựng trên cơ sở tôn trọng các chuẩn mực quốc tế hiện hành và các nguyên tắc thương mại toàn cầu, đồng thời tính đến đặc thù kinh tế – xã hội của mỗi bên.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí thành lập Nhóm công tác về hợp tác kinh doanh Algeria – Việt Nam, gồm đại diện các khu vực nhà nước và tư nhân, làm cơ sở chiến lược phục vụ đối thoại, xác định cơ hội và tháo gỡ vướng mắc; Hội đồng này sẽ được thành lập trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày hai Bên thông qua Tuyên bố chung này và họp ít nhất mỗi năm một lần, luân phiên tại hai nước.

10. Hai bên khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường kết nối, tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác sản xuất nhằm khai thác tốt tiềm năng bổ sung của hai nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu này, phía Algeria khuyến khích các công ty Việt Nam đăng ký và sử dụng nền tảng “Sàn giao dịch hợp tác” do Cơ quan xúc tiến đầu tư Algeria phát triển, một công cụ tương tác cho phép kết nối giữa các tác nhân kinh tế và các nhà phát triển dự án đang có nhu cầu tìm kiếm quan hệ đối tác tại Algeria.

Hai bên cam kết thúc đẩy môi trường thương mại, đầu tư thuận lợi, minh bạch, công bằng và không phân biệt đối xử; tăng cường các hoạt động gặp gỡ, giao lưu doanh nghiệp.

Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của hợp tác tài chính đối với việc thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại bền vững, khuyến khích chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính.

Hai bên nhắc lại Hiệp định hợp tác hàng hải ký ngày 28/02/2011 giữa hai nước là cơ sở vững chắc để phát triển trao đổi hàng hải, cảng biển và logistics, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường triển khai Hiệp định này thông qua các biện pháp phối hợp vì lợi ích chung của hai bên.

Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác sang các phân ngành vận tải khác, đặc biệt là hàng không, hướng tới việc ký kết một hiệp định song phương về thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước, qua đó tăng cường kết nối, thúc đẩy dòng khách du lịch và trao đổi thương mại giữa Bắc Phi và Đông Nam Á.

Hai bên đồng thời nhất trí phát triển hợp tác kỹ thuật và thể chế trong các phân ngành vận tải, trong đó có đào tạo nguồn nhân lực và số hóa cũng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác logistics.

11. Hai bên đánh giá cao quan hệ hợp tác liên tục trong hai thập kỷ qua giữa hai tập đoàn dầu khí quốc gia Sonatrach và PetroVietnam, khuyến khích hai bên tiếp tục tìm kiếm mọi cơ hội và biện pháp nhằm tăng cường, đẩy mạnh hợp tác, nhất là thông qua triển khai các dự án chung mới trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vì lợi ích chung của cả hai bên, qua đó góp phần mở rộng các lĩnh vực quan hệ đối tác, hợp tác sang các ngành khác như lọc – hóa dầu.

Hai bên đồng thời nhất trí nghiên cứu khả năng phát triển các dự án hợp tác chiến lược trong lĩnh vực khai khoáng, xét tiềm năng to lớn của lĩnh vực này.

12. Hai bên khuyến khích doanh nghiệp trao đổi song phương, tìm hiểu cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên ở mỗi nước như hợp tác dầu khí và khí đốt, cơ sở hạ tầng, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng, công nghiệp và nông nghiệp.

Hai bên nhất trí thúc đẩy đối thoại giữa các cơ quan phụ trách xúc tiến đầu tư của hai nước nhằm rà soát lợi ích chung và xác định những hướng hợp tác cụ thể.



III. HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP – MÔI TRƯỜNG, NHÀ Ở, KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ



13. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương và nhiều bên trong lĩnh vực nông nghiệp; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phát triển, kỹ thuật nông nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp bền vững, quản lý tài nguyên môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác sản xuất nông nghiệp, khuyến khích Việt Nam đầu tư phát triển các tổ hợp nông nghiệp tại Algeria với sự tham gia của doanh nghiệp hai nước, góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho Algeria và khu vực.

14. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên kết nối, trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực này. Algeria sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia các dự án chuyển đổi số của các cơ quan, địa phương của Algeria. Trong bối cảnh đó, hai bên khuyến khích tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thực tiễn tốt và phát triển các quan hệ đối tác trong các lĩnh vực viễn thông, hạ tầng số và khu vực tư nhân, đặc biệt trong các mạng thế hệ mới, trung tâm dữ liệu, dịch vụ bưu chính thông minh và trí tuệ nhân tạo, nhằm hỗ trợ phát triển và hiện đại hóa mạng lưới, dịch vụ thông tin liên lạc.

15. Ghi nhận tiềm năng hợp tác song phương trong ngành công nghiệp Halal, trên cơ sở năng lực và kinh nghiệm của mình, Algeria sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thông qua chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật và quản lý, đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác công nhận chứng chỉ Halal của nhau, góp phần phát triển hệ sinh thái Halal tại Việt Nam, phục vụ chuỗi cung ứng và phân phối toàn cầu, trong đó có Algeria.

16. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nhà ở, quy hoạch đô thị, quản lý đô thị và quy hoạch lãnh thổ. Hợp tác này bao gồm trao đổi thông tin, kinh nghiệm về khuôn khổ pháp lý và kỹ thuật xây dựng; huy động chuyên gia để tăng cường năng lực kỹ thuật; tổ chức các khóa đào tạo cho đội ngũ cán bộ chuyên môn; phát triển quan hệ đối tác giữa các trung tâm nghiên cứu nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai; cũng như thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và khoa học giữa các cơ quan, tổ chức của hai nước trong lĩnh vực xây dựng các trung tâm đô thị mới.



IV. HỢP TÁC VĂN HÓA, GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO, GIAO LƯU NHÂN DÂN VÀ HỢP TÁC ĐỊA PHƯƠNG



17. Hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác giữa các doanh nghiệp, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, nghệ thuật và giao lưu nhân dân nhằm thắt chặt tình hữu nghị và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

18. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác giáo dục đào tạo và giáo dục đại học, tăng cường trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và kết nối các cơ sở đào tạo và nghiên cứu hai nước, cũng như trao đổi về chuyên môn và các thực tiễn tốt trên các lĩnh vực giáo dục, giảng dạy và học thuật.

Hai bên khẳng định cam kết chung tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ; khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý tài liệu, bảo quản, số hóa và trao đổi tài liệu lưu trữ, cũng như phát huy giá trị các tài liệu lịch sử liên quan đến quan hệ giữa hai nước.

19. Hai bên bày tỏ nguyện vọng tăng cường hợp tác giữa các địa phương có nét tương đồng về kinh tế, địa lý và văn hóa, triển khai các chương trình giao lưu, hợp tác giữa tỉnh Điện Biên của Việt Nam và tỉnh Batna của Algeria để tăng cường hiểu biết, khai thác các thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, mang lại lợi ích thiết thực và thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và Algeria.

20. Hai bên nhất trí thúc đẩy khởi động đàm phán Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông của hai nước nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho giao lưu nhân dân, du lịch, hợp tác kinh tế và đầu tư giữa hai bên.

21. Hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam tại Algeria và công dân, doanh nghiệp Algeria sinh sống và làm ăn tại Việt Nam, tạo điều kiện để họ tiếp tục đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai quốc gia.

Tuyên bố chung này được lập tại Algiers, vào ngày 20/11/2025, với 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt và tiếng Arập có giá trị như nhau./.