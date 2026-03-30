Tưởng nhớ, tri ân "người thợ yêu nước Tôn Đức Thắng"

Ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã hiện vật do bà Tôn Thị Bạch Tuyết, cháu nội của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trao tặng Bảo tàng. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN



Đây là sự kiện ý nghĩa và đặc biệt quan trọng được tổ chức thường niên tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, nhằm thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thành kính tưởng nhớ, tri ân những công lao to lớn, phẩm chất cao quý của Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu, người đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng nhấn mạnh, buổi họp mặt hôm nay không chỉ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, mà còn là dịp để mỗi người tự nhìn lại bản thân, tiếp tục phấn đấu và học tập theo gương Bác Tôn. Đó là học về đức tính cần, kiệm, liêm, chính; về tinh thần dũng cảm, đối mặt với khó khăn và đặc biệt là học cách sống gần dân, hiểu dân, hết lòng vì sự nghiệp chung của đất nước

“Bác Tôn đã đi xa, nhưng tấm gương đạo đức giản dị và lòng tận tụy với nhân dân của Người luôn là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ mai sau. Sự giản dị, không màng danh lợi, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân của Chủ tịch Tôn Đức Thắng chính là chuẩn mực đạo đức mà mỗi người cán bộ hiện nay cần hướng tới để xây dựng một bộ máy liêm chính, vì dân”, ông Phạm Thành Nam khẳng định.

Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề "Tiếp bước người thợ Tôn Đức Thắng". Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Tại buổi họp mặt, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã tổ chức tiếp nhận các hiện vật, tư liệu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng do các tổ chức, cá nhân trao tặng gồm: Bảo tàng Quân khu 7; bà Tôn Thị Bạch Tuyết, cháu nội của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và bà Trần Nam Hương, cháu ngoại ông Ung Văn Khiêm trao tặng Bảo tàng.

Cũng trong dịp này, nhân kỷ niệm 120 năm thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (20/02/1906 - 20/02/2026), Bảo tàng Tôn Đức Thắng khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếp bước người thợ Tôn Đức Thắng”. Đây là hoạt động nhằm giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của Trường Cơ khí Á châu (nay là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng) - nơi qua nhiều giai đoạn lịch sử đã đào tạo nên nhiều thế hệ học sinh giỏi tay nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, không ngừng trưởng thành và đóng góp cho xã hội.

Thông qua các hiện vật, tài liệu trưng bày làm nổi bật hành trình từ người học sinh cơ khí đến người thợ máy Ba Son, từ đó trở thành nhà lãnh đạo phong trào công nhân, người chiến sĩ cách mạng kiên trung Tôn Đức Thắng. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã tiếp nối tinh thần ấy, không chỉ rèn luyện tay nghề mà còn nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho đất nước trong từng giai đoạn phát triển của dân tộc.

Trưng bày đã góp phần khắc họa sâu sắc hình ảnh “người thợ yêu nước Tôn Đức Thắng” - biểu tượng của sự gắn kết giữa lao động và lý tưởng cách mạng, giữa tay nghề và trách nhiệm công dân, đồng thời truyền cảm hứng để thế hệ hôm nay tiếp tục học tập, rèn luyện và tiếp bước con đường mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Trưng bày chuyên đề diễn ra tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng từ ngày 30/3 đến hết ngày 10/8./.