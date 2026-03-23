Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhân dân địa phương và khách thập phương đã tham dự các hoạt động này nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức Hai Bà Trưng cùng nghĩa quân trong cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược Đông Hán ra khỏi bờ cõi đất nước, giành lại độc lập, tự chủ cho dân tộc.



Theo truyền thống, ngày mùng 5/2 âm lịch hằng năm được lấy làm ngày cấp thủy. Năm năm một lần, người dân nơi đây sẽ tổ chức Lễ hội truyền thống rước nước vào ngày này. Nhân dân rước kiệu từ đền Đồng Nhân về miếu Hai Bà Trưng, dừng kiệu tại miếu, đem đôi chóe xuống thuyền rồng bơi ra giữa dòng sông Hồng lấy nước. Sau khi làm lễ tại miếu Hai Bà Trưng, nước lại được rước về đền Đồng Nhân (thuộc quần thể di tích quốc gia đặc biệt đền - chùa - đình Hai Bà Trưng) để làm lễ Mộc dục (lễ tắm tượng).



Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Nguyễn Hải Đăng cho biết, cách đây 1986 năm, vào năm 40 sau Công nguyên, trước sự áp bức, bóc lột tàn bạo của nhà Đông Hán, bà Trưng Trắc cùng em gái là bà Trưng Nhị đã giương cao ngọn cờ tụ nghĩa, kêu gọi hào kiệt bốn phương, nhân dân cả nước đứng lên đánh đuổi giặc Hán đô hộ.



