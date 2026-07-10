Tuổi trẻ tiếp nối khát vọng xây dựng Thành phố mang tên Bác

Anh Nguyễn Minh Sơn, Phó Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN

Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Sơn nhấn mạnh, sau 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố không ngừng vươn lên trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước, trung tâm lớn về tài chính, thương mại, giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, đồng thời gìn giữ, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình. Tọa đàm không chỉ là dịp để ôn lại những dấu mốc lịch sử, những thành tựu nổi bật của Thành phố mà còn tạo không gian để các thế hệ cùng chia sẻ những câu chuyện chân thực, lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác đến đoàn viên, thanh niên. Đây cũng là diễn đàn để tuổi trẻ Thành phố bày tỏ khát vọng, ý tưởng và tinh thần tiên phong, không ngừng học tập, nghiên cứu, làm chủ khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế và tích cực tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn, góp phần xây dựng Thành phố phát triển trong kỷ nguyên mới.





Ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố, nguyên Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh chia sẻ tại Tọa đàm. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN

Ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong mỗi giai đoạn lịch sử, tuổi trẻ Thành phố luôn phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh, trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến vì sự phát triển. Ông tin tưởng thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục giữ vững lý tưởng, không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế để góp phần xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.



Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Như Hoa, giảng viên Khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 cho biết, sau gần 20 năm học tập, nghiên cứu và làm việc, trong đó có thời gian học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, chị quyết định trở về công tác tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên với mong muốn góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn của Thành phố và đất nước. Môi trường nghiên cứu khoa học cùng sự đầu tư của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố đã tạo điều kiện để các nhà khoa học trẻ phát triển hướng nghiên cứu mới, thu hút nhiều sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu khoa học.



Bạn Huỳnh Anh Thư, Phó Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Phú Nhuận trưởng thành từ công tác Đội đến hoạt động Đoàn trong môi trường luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Thành phố và tổ chức Đoàn, Đội. Theo Anh Thư, các mô hình như Hội đồng trẻ em Thành phố, chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo với thiếu nhi cùng nhiều sân chơi, hoạt động giáo dục đã tạo cơ hội để thanh thiếu nhi bày tỏ ý kiến, phát huy năng lực và phát triển toàn diện.



Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tuyên dương các đoàn viên tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực báo chí nhận Giải thưởng "Ngòi bút trẻ" năm 2026. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN



Chương trình còn kết nối với nhiều gương mặt đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học, báo chí, văn hóa, khởi nghiệp, khu vực công và sinh viên. Những câu chuyện về học tập, lao động, nghiên cứu, sáng tạo, tình nguyện và cống hiến đã góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích, truyền cảm hứng để thế hệ trẻ tiếp tục viết tiếp hành trình phát triển của Thành phố mang tên Bác.



Dịp này, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã trao giải thưởng Liên hoan nghệ thuật tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2025 cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc; tuyên dương 28 cá nhân nhận Giải thưởng "Ngòi bút trẻ" năm 2026 dành cho đoàn viên tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực báo chí.../.