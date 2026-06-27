Tuổi trẻ Quảng Trị chung tay giữ màu xanh của biển

Ngay từ sáng sớm, các đội hình thanh niên tình nguyện đã có mặt tại các bãi biển, khẩn trương thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa, phát quang bụi rậm, vệ sinh các tuyến đường ven biển, khu vực công viên, quảng trường và những điểm du lịch phục vụ người dân, du khách. Các đội hình tập trung xử lý các "điểm đen" về ô nhiễm môi trường, những khu vực tồn đọng rác thải trong thời gian dài và các vị trí thường xuyên phát sinh rác ven biển. Theo Ban tổ chức, tổng lượng rác đã được thu gom tại 4 bãi biển: Nhật Lệ, Bảo Ninh, Cửa Tùng và Cửa Việt khoảng 10 tấn. Sau khi được thu gom, toàn bộ lượng rác thải được vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.

Chiến dịch “Thanh niên làm sạch biển” khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí và hướng về cộng đồng. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Hoạt động của chiến dịch nhằm góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, xây dựng môi trường biển xanh – sạch – đẹp, tạo diện mạo khang trang cho các địa điểm diễn ra những hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026. Song song với việc làm sạch môi trường, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và chung tay không để tái hình thành các điểm tồn đọng rác thải trên các bãi biển.

Anh Nguyễn Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: “Chiến dịch Thanh niên làm sạch biển năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa cải thiện cảnh quan môi trường mà còn tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí và hướng về cộng đồng. Đặc biệt, việc tổ chức chương trình trước thời điểm diễn ra Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 càng góp phần xây dựng hình ảnh Quảng Trị xanh - sạch - đẹp - thân thiện và mến khách đối với bạn bè trong nước và quốc tế”.

Theo lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Trị, tổ chức Đoàn mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên không chỉ trực tiếp tham gia các hoạt động tình nguyện mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa lối sống xanh đến gia đình và cộng đồng. Mỗi công trình, phần việc thanh niên, mỗi bãi biển được làm sạch hay mỗi điểm tồn đọng rác thải được xóa bỏ sẽ trở thành những dấu ấn đẹp của tuổi trẻ Quảng Trị trong hành trình chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng quê hương phát triển xanh, bền vững.

Anh Nguyễn Quốc Toản cho biết, để các hoạt động bảo vệ môi trường biển không chỉ diễn ra theo từng đợt ra quân mà trở thành việc làm thường xuyên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn duy trì hiệu quả các phong trào "Ngày thứ Bảy tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh", "Hãy làm sạch biển", xây dựng và nhân rộng các mô hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, các đội hình xung kích bảo vệ môi trường tại địa phương.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn sẽ tăng cường công tác tuyên truyền thông qua mạng xã hội, trường học, khu dân cư và các diễn đàn thanh niên nhằm hình thành ý thức, thói quen sống xanh trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân. Đồng thời, đơn vị tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xóa các điểm tồn đọng rác thải, xây dựng các tuyến đường và bãi biển sạch, đẹp. Từ đó từng bước đưa bảo vệ môi trường trở thành nét đẹp văn hóa và việc làm thường xuyên của mỗi đoàn viên, thanh niên cũng như mỗi người dân./.