Tuổi trẻ lan tỏa thông điệp “Lá phổi xanh – Sống an lành”

Theo Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng Ban biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng Hoàng Tuấn Việt, việc xây dựng lớp thanh niên phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và kỹ năng là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Hội trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, rèn luyện thể dục thể thao, duy trì lối sống lành mạnh, chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe là những yếu tố nền tảng. Bên cạnh việc chăm sóc bản thân, thanh niên còn giữ vai trò tiên phong trong tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, lan tỏa lối sống khoa học thông qua lợi thế về công nghệ và mạng xã hội.

Điểm nhấn của chương trình là phần tọa đàm với sự tham gia của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hòa Bình, nguyên Trưởng bộ môn Dược học cổ truyền, Trường Đại học Dược Hà Nội. Tại đây, nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe phổi được trao đổi trực tiếp, từ dấu hiệu nhận biết phổi khỏe đến các yếu tố nguy cơ trong đời sống hằng ngày.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hòa Bình, một lá phổi khỏe thường thể hiện qua hô hấp ổn định, ít ho kéo dài, không hụt hơi khi vận động thông thường. Ngược lại, các biểu hiện như ho tái phát, khàn giọng, nặng ngực hoặc dễ mệt khi vận động nhẹ có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm hệ hô hấp đang bị ảnh hưởng. Một số biểu hiện ngoài hệ hô hấp như da xỉn màu, dễ dị ứng hoặc suy giảm sức đề kháng cũng có thể liên quan đến chức năng phổi.

Phân tích thêm, chuyên gia cho rằng phổi giữ vai trò trung tâm trong việc cung cấp oxy và loại bỏ khí CO₂ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của cơ thể. Khi chức năng hô hấp suy giảm, cơ thể dễ mệt mỏi, giảm khả năng vận động và tăng nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan. Đối với người trẻ, việc thường xuyên tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, cùng các thói quen sinh hoạt thiếu khoa học như thức khuya, ít vận động hoặc sử dụng điều hòa kéo dài là những yếu tố tác động tiêu cực đến sức khỏe phổi.

Từ thực tế này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hòa Bình khuyến nghị việc chăm sóc hệ hô hấp cần bắt đầu từ những thói quen đơn giản nhưng duy trì thường xuyên. Trong đó, hạn chế tiếp xúc với khói bụi, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ môi trường sống thông thoáng là những biện pháp cơ bản. Ngoài ra, chế độ sinh hoạt lành mạnh như uống đủ nước, tập luyện thể dục, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng cũng góp phần nâng cao sức đề kháng và cải thiện chức năng hô hấp.

Một nội dung được nhiều bạn trẻ quan tâm tại chương trình là mối liên hệ giữa sức khỏe phổi và làn da. Theo phân tích của chuyên gia, khi phổi hoạt động hiệu quả, cơ thể được cung cấp đủ oxy, quá trình chuyển hóa diễn ra thuận lợi, từ đó giúp làn da duy trì trạng thái hồng hào, khỏe mạnh. Ngược lại, nếu chức năng hô hấp suy giảm, làn da có thể trở nên xỉn màu, khô ráp và dễ lão hóa hơn.

Tại chương trình, các đoàn viên, thanh niên, sinh viên được cung cấp kiến thức và kỹ năng bảo vệ sức khỏe hô hấp, từ đó góp phần lan tỏa cách phòng, chống các bệnh lý hô hấp trong cộng đồng. Trong bối cảnh ô nhiễm không khí gia tăng, các bệnh về đường hô hấp đang trở nên phổ biến và đặt ra nhiều thách thức đối với sức khỏe cộng đồng. Không chỉ là các bệnh mạn tính, hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đang trở thành gánh nặng đáng kể tại Việt Nam. Ước tính khoảng 10% dân số, tương đương 10 triệu người, mắc COPD; mỗi năm có hơn 25.000 ca tử vong, vượt số ca tử vong do tai nạn giao thông. Đáng chú ý, 65–80% bệnh nhân trong cộng đồng chưa được chẩn đoán, làm giảm cơ hội can thiệp sớm. Những con số này cho thấy nguy cơ của một “dịch bệnh thầm lặng”, trong bối cảnh ô nhiễm không khí và tỷ lệ hút thuốc lá còn cao.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên về vai trò của việc chủ động phòng bệnh, hình thành thói quen chăm sóc sức khoẻ từ sớm, qua đó lan toả lối sống lành mạnh trong cộng đồng./.