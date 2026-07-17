Tuổi trẻ góp sức nối những cuộc trở về

Đoàn công tác dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trực Khang, xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

*Xung kích hỗ trợ lấy mẫu ADN



Ngay từ đầu tháng 7, Đoàn Thanh niên xã Quang Hưng đã phát động ra quân hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm hoàn thành thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính". Hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên đã tham gia dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ, chuẩn bị cơ sở vật chất và hỗ trợ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Từng lối đi, từng phần mộ được vệ sinh sạch sẽ, tạo không gian trang nghiêm để phục vụ công tác khai quật, lấy mẫu.

Anh Đồng Văn Mùa, Bí thư Đoàn xã Quang Hưng cho biết, Đoàn xã xác định đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị mà còn là hoạt động tri ân mang ý nghĩa đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Vì vậy, ngay sau khi có kế hoạch, đoàn viên được huy động tham gia theo từng nhóm công việc cụ thể, từ chuẩn bị hiện trường, hỗ trợ vận chuyển dụng cụ, hướng dẫn người dân đến phối hợp với các lực lượng chuyên môn trong suốt quá trình triển khai. Mỗi đoàn viên đều mong muốn được góp một phần công sức để hành trình tìm lại danh tính cho các liệt sĩ diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và chu đáo nhất.

Đối chiếu, xác nhận thông tin của thân nhân được lấy mẫu ADN tại xã Vạn Thắng (Ninh Bình). Ảnh Nguyễn Lành - TTXVN

Không chỉ đóng góp bằng sức trẻ, đoàn viên, thanh niên còn là lực lượng đồng hành cùng các đơn vị chuyên môn và thân nhân liệt sĩ trên hành trình tìm lại danh tính cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Tại xã Đồng Thịnh, màu áo xanh luôn hiện diện ở các khu vực khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Dưới cái nắng gay gắt và trong điều kiện làm việc đòi hỏi sự cẩn trọng, các đoàn viên đảm nhận nhiều phần việc như dựng rạp, vận chuyển vật tư, giữ gìn vệ sinh hiện trường, hướng dẫn người dân và hỗ trợ bảo đảm trật tự. Những việc làm thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm đã góp phần để công tác khai quật, lấy mẫu diễn ra an toàn, đúng quy trình và tiến độ, tiếp thêm hy vọng trên hành trình đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi và gia đình.

Chị Tống Thị Quý, Bí thư Đoàn xã Đồng Thịnh cho biết, đơn vị đã huy động lực lượng thanh niên tham gia xuyên suốt các ngày diễn ra hoạt động lấy mẫu. Mỗi đoàn viên đều được phân công nhiệm vụ phù hợp, bảo đảm hỗ trợ hiệu quả nhưng vẫn giữ gìn sự trang nghiêm tại nghĩa trang. Đây là dịp để tuổi trẻ địa phương thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Không chỉ hỗ trợ công tác tổ chức, sự có mặt của lực lượng đoàn viên còn góp phần tạo không khí gần gũi, sẻ chia với các gia đình liệt sĩ. Nhiều đoàn viên tận tình hướng dẫn thân nhân liệt sĩ hoàn thiện thủ tục, di chuyển, nghỉ ngơi, giúp họ giảm bớt những bỡ ngỡ trong quá trình lấy mẫu ADN. Những cử chỉ ân cần, những lời hỏi han chân thành đã tiếp thêm sự ấm áp cho hành trình mang nhiều hy vọng nhưng cũng không ít xúc động của các gia đình. Đó cũng là cách thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", biến lòng tri ân thành những việc làm thiết thực, góp phần viết tiếp hành trình trở về của những người con đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

*Tiếp nối hành trình tri ân

Tỉnh Ninh Bình hiện còn 19.465 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến chưa được tìm thấy, cất bốc và quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ. Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, đến nay công tác lấy mẫu đã hoàn thành tại 108/250 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 33/104 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm hoàn thành thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính", tuổi trẻ Ninh Bình đã viết tiếp hành trình tri ân bằng những hành động thiết thực. Những việc làm bình dị nhưng đầy trách nhiệm và nghĩa tình của đoàn viên thanh niên đã góp phần lan tỏa giá trị của lòng tri ân, tiếp thêm hy vọng để các liệt sĩ được trở về với gia đình, quê hương.

Từ các nghĩa trang liệt sĩ đến những điểm thu nhận mẫu ADN, ở đâu có nhiệm vụ, ở đó có màu áo xanh tình nguyện. Những việc làm thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm đã góp phần để công tác thu nhận mẫu ADN diễn ra chu đáo, trang nghiêm và đúng tiến độ.

Chị Dương Thị Ngọc Anh, Đoàn viên xã Ý Yên chia sẻ, khi trực tiếp tham gia chiến dịch mới cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự hy sinh và ý nghĩa của việc xác định danh tính các liệt sĩ. Mỗi phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo niềm hy vọng về một ngày những người con đã ngã xuống sẽ được gọi đúng tên, được trở về với gia đình trong sự trọn vẹn của nghĩa tình và ký ức.

Bà Trần Thị Định, Bí thư Đảng ủy xã Quang Hưng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong suốt quá trình triển khai chiến dịch tại địa phương. Họ không chỉ hoàn thành tốt những phần việc được giao mà còn thể hiện thái độ tận tụy, trách nhiệm và sự trân trọng đối với các anh hùng liệt sĩ. Sự chủ động, nhiệt huyết của đoàn viên đã góp phần giảm tải đáng kể cho các lực lượng chuyên môn, đồng thời tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân và thân nhân các liệt sĩ. Điều đáng quý hơn cả là những việc làm ấy không xuất phát từ yêu cầu hay mệnh lệnh mà từ nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với lịch sử dân tộc.

Chiến dịch 500 ngày đêm đang tiếp tục với nhiều phần việc phía trước, sự đồng hành của tuổi trẻ đã và đang tiếp thêm sức mạnh cho hành trình đầy ý nghĩa này. Mỗi mẫu ADN được thu nhận, mỗi phần việc được hoàn thành không chỉ góp phần phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sĩ mà còn bồi đắp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", khơi dậy trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ và tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc./.