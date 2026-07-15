Tuổi trẻ góp những giọt máu hồng vì cộng đồng

Sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Từ sáng sớm, đông đảo giảng viên, sinh viên nhà trường đã có mặt để thực hiện các bước khám sàng lọc sức khỏe và tham gia hiến máu. Không khí ngày hội diễn ra sôi nổi, thể hiện tinh thần tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Nhiều sinh viên cho biết, việc tham gia hiến máu không chỉ là hoạt động phong trào mà còn là cơ hội góp sức cứu người, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội.

Sinh viên Nguyễn Ngọc Anh (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long) chia sẻ, đây là lần thứ ba em tham gia hiến máu. Thông qua hoạt động, em không chỉ trực tiếp hiến máu mà sẽ tích cực vận động bạn bè cùng tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Đặng Hải Đăng cho biết, Ngày hội “Những giọt máu hồng hè” năm 2026 thu hút gần 300 giảng viên, sinh viên đăng ký tham gia, qua khám sàng lọc đã tiếp nhận 200 đơn vị máu. Đây là một trong những hoạt động tình nguyện trọng tâm được Đoàn trường duy trì nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu máu cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh, đồng thời giáo dục tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội cho đoàn viên, sinh viên. Qua phong trào, nhiều cá nhân đã tham gia hiến máu hàng chục lần và tích cực vận động người thân, bạn bè cùng tham gia. Từ đó, phong trào hiến máu tình nguyện của trường ngày càng được duy trì, lan tỏa rộng khắp, đóng góp hàng trăm đơn vị máu mỗi năm cho ngân hàng máu của địa phương.

Theo Tỉnh đoàn Vĩnh Long, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên, nhất là sinh viên luôn là lực lượng xung kích trong các phong trào hiến máu tình nguyện. Giai đoạn 2022 - 2026, Đoàn, Hội các cấp trong tỉnh phối hợp tổ chức trên 80 đợt hiến máu, tiếp nhận hơn 16.200 đơn vị máu. Nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn duy trì thường xuyên các ngày hội hiến máu, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị./.