Tuổi trẻ giữ vững tinh thần dấn thân, học tập suốt đời để làm chủ tương lai

Theo ông Lê Quốc Phong, trong kỷ nguyên số, lợi thế cạnh tranh của một quốc gia, một địa phương không còn nằm ở tài nguyên mà ở chất lượng nguồn nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo. Do đó, mỗi đoàn viên, thanh niên không chỉ là người sử dụng thành thạo công nghệ mà phải trở thành người sáng tạo, làm chủ và ứng dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề của cuộc sống, doanh nghiệp và xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố. Mỗi đoàn viên, thanh niên tiếp tục giữ vững tinh thần dấn thân, phụng sự cộng đồng; phát huy truyền thống nghĩa tình, sống có trách nhiệm với gia đình, cơ quan, đơn vị và xã hội, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó khi thành phố cần.



Các Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác năm 2026 nhận Giấy chứng nhận tại khuôn viên Tượng đài Bác Hồ với Thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Chương trình tuyên dương gương điển hình tiêu biểu là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác lần thứ I, năm 2026, diễn ra trong hai ngày 28 và 29/6. Đại hội quy tụ 329 đại biểu tiêu biểu được lựa chọn từ hàng triệu đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố; trong đó có 39 gương Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh các năm 2024, 2025 và Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2024. Trong số các đại biểu tham dự có 247 đại biểu là đảng viên, 76 thạc sĩ và 6 tiến sĩ.Qua quá trình bình xét, lựa chọn, Ban Tổ chức Đại hội đã tuyên dương 50 gương điển hình tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, quốc phòng - an ninh, văn hóa, nghệ thuật, thể dục - thể thao, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hoạt động vì cộng đồng.Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải cho biết, mỗi đại biểu tham dự Đại hội là một câu chuyện đẹp về ý chí vươn lên, tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Dù công tác trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh hay công tác xã hội, các đại biểu đều có điểm chung là tinh thần sống đẹp, sống có ích, dám dấn thân, dám cống hiến và không ngừng tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ thành phố trong giai đoạn phát triển mới.Đại diện các gương được tuyên dương, anh Phạm Thanh Tuấn Anh, Trưởng phòng Phòng thí nghiệm Vật liệu Kỹ thuật cao, Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 bày tỏ niềm vinh dự khi được tham dự Đại hội và được tuyên dương đúng dịp Thành phố kỷ niệm 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời nguyện tiếp tục giữ vững lý tưởng cách mạng; không ngừng học tập, rèn luyện, làm chủ khoa học công nghệ và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.Trước đó, các đại biểu đã dâng hoa, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhận Giấy chứng nhận Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác tại khuôn viên Tượng đài Bác Hồ với Thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện quyết tâm tiếp tục học tập, rèn luyện và cống hiến, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.