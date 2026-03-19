Tuổi trẻ Công an Hà Nội tiếp lửa truyền thống, vững bước bảo vệ Thủ đô

Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng, thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám – trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam. Tham dự buổi lễ có hơn 950 đại biểu là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, đại diện các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội; lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; đại diện các phòng nghiệp vụ, Công an cấp xã, các tổ chức đoàn thể, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và phóng viên báo chí.

Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cùng các đại biểu dâng hương tại khu nhà Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Nghi thức rước lửa thiêng, biểu tượng cho nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ Công an Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa mở đầu cho chuỗi phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 70 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Công an thành phố. Thông qua đó góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, lòng tự hào và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ Công an Thủ đô trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu ôn lại truyền thống và định hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn và Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc CATP chúc mừng 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô 2025.

Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động tuyên dương “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2025” được tổ chức nhằm ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, công tác và chiến đấu. Đây là những điển hình tiên tiến, có thành tích nổi bật, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua, cổ vũ đoàn viên thanh niên toàn lực lượng không ngừng nỗ lực, cống hiến và trưởng thành.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Lực lượng đoàn viên thanh niên tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và phục vụ nhân dân.

Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều phong trào hành động cách mạng, nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực. Nhiều mô hình, sáng kiến được Trung ương Đoàn và Bộ Công an ghi nhận, khen thưởng. Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội cũng được đẩy mạnh, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức như lễ dâng hương tại khu nhà Thái Học; chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vinh quang tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh”; nghi thức rước đuốc truyền thống; trình chiếu phóng sự kỷ niệm; ra mắt công trình thanh niên chuyển đổi số Sổ vàng điện tử “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu các thời kỳ”.

Cùng với đó là triển lãm ảnh “Tự hào 70 năm – Tuổi trẻ Công an Thủ đô tiếp bước truyền thống”, giới thiệu những dấu mốc quan trọng, thành tựu nổi bật của các thế hệ đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô qua các thời kỳ. Ban tổ chức cũng trao tặng biểu trưng kỷ niệm cho các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố, Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thanh niên qua các thời kỳ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Thành đoàn Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội cùng các đồng chí Phó Giám đốc CATP chúc mừng Ban Thanh niên CATP Hà Nội

Sự kiện khép lại với nhiều ý nghĩa, lan tỏa tinh thần xung kích của tuổi trẻ Công an Thủ đô.

Điểm nhấn của chương trình là lễ tuyên dương 10 “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2025”. Đây là những cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu, học tập, nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính và chuyển đổi số, thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu của tuổi trẻ trong lực lượng.

Bên cạnh lễ kỷ niệm, chuỗi hoạt động chào mừng 70 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục được triển khai với nhiều nội dung phong phú như gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn, tổ chức các chương trình tình nguyện, hoạt động an sinh xã hội, văn hóa – thể thao và các công trình, phần việc thanh niên hướng tới cộng đồng.

Thông qua các hoạt động này, tuổi trẻ Công an Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, tinh thần xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng lực lượng Công an thành phố Hà Nội ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới./.