Tuổi trẻ Cà Mau với khát vọng tiên phong tiến vào kỷ nguyên số

Các đại biểu thực hiện nghi thức phất cờ khởi động tháng Thanh niên năm 2026. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Dự buổi lễ có hơn 500 đoàn viên, thanh niên đại diện cho các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh Cà Mau.

Tháng Thanh niên năm 2026 diễn ra từ ngày 10 - 31/3 với 9 chỉ tiêu trọng tâm. Trong đó, các hoạt động trong thời gian này tập trung vào nhiệm vụ chính trị quan trọng như: tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tiến trình chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh... Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn chú trọng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, chăm lo cho thanh thiếu nhi và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, khẳng định trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của quê hương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh, các hoạt động trong Tháng Thanh niên phải thực sự phát huy vai trò xung kích của lực lượng trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số. Các cấp bộ Đoàn cần đẩy mạnh phong trào ứng dụng khoa học - công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử và dịch vụ số.

Lễ ra mắt 6 đội hình thanh niên xung kích thực hiện các nhiệm vụ chuyên biệt. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh, việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp không chỉ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ mà còn phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thông qua các hoạt động thực tiễn, tổ chức Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cần không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, thanh niên; cần làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Thay mặt tuổi trẻ địa phương, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau Phạm Tuấn Tài khẳng định, tuổi trẻ Cà Mau sẽ tích cực tham gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Thời gian tới, tổ chức Đoàn sẽ tập trung hỗ trợ hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị và khát vọng cống hiến cho thanh niên. Các công trình, phần việc thanh niên sẽ được triển khai thiết thực, gắn liền với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở.

Đoàn viên, thanh niên ra quân trồng cây tại khu vực Tượng đài kỷ niệm Chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Trong khuôn khổ Lễ khởi động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng các công trình, phần việc trị giá 1,5 tỷ đồng. Nguồn lực này được dùng để xây dựng cầu giao thông nông thôn, nhà nhân ái, hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại đảo Hòn Chuối, thực hiện chương trình nâng bước em đến trường và trao 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Dịp này, 6 đội hình thanh niên xung kích chính thức ra mắt, thực hiện các nhiệm vụ chuyên biệt như chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, hỗ trợ bầu cử, phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp và hoạt động vì cộng đồng.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã trồng cây xanh chống sạt lở theo hình bản đồ Việt Nam và trồng cây trong khuôn viên Tượng đài kỷ niệm Chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954, hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Lực lượng đoàn viên ra quân tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại xã Sông Đốc, tạo nên không khí sôi nổi, trách nhiệm trong ngày đầu ra quân./.