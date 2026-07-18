Từng bước thực hiện phổ cập sách giáo khoa miễn phí

Học sinh trên địa bàn xã Nha Bích được tặng sách miễn phí trong năm học mới. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN

Điểm mới của chương trình là toàn bộ sách giáo khoa được quản lý theo mô hình thư viện dùng chung. Học sinh mượn sách sử dụng trong suốt năm học và hoàn trả vào cuối năm để tiếp tục phục vụ các khóa học sau. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 1,3 tỷ đồng, được huy động hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa.

Đối với nhiều gia đình trên địa bàn xã, nơi phần lớn người dân sống bằng sản xuất nông nghiệp, cạo mủ cao su, làm công nhân hoặc lao động tự do, việc được cấp sách giáo khoa miễn phí đã giúp giảm đáng kể chi phí chuẩn bị năm học mới.

Đại diện lãnh đạo xã Nha Bích trao tặng sách giáo khoa cho các trường học. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN

Em Trần Tiến Duy, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Minh Lập cho biết, gia đình em có hai chị em, bố mẹ đều làm nghề cạo mủ cao su nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Được nhận bộ sách giáo khoa miễn phí, em rất vui và hứa sẽ giữ gìn cẩn thận để cuối năm hoàn trả cho nhà trường.

"Em rất vui vì được chính quyền địa phương tặng sách giáo khoa. Bố mẹ em sẽ đỡ vất vả hơn khi chuẩn bị cho năm học mới. Em sẽ cố gắng giữ gìn sách thật cẩn thận, học xong sẽ trả lại để các bạn khóa sau có sách để học", Tiến Duy chia sẻ.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Nha Bích tặng hoa cho các đơn vị tài trợ. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN

Cùng chung niềm vui, em Đỗ Lê Quỳnh Như, học sinh lớp 8, Trường Trung học Cơ sở Minh Hòa, cho rằng việc được nhận đầy đủ sách giáo khoa trước năm học mới không chỉ giúp gia đình giảm bớt chi phí mà còn tạo thêm động lực để em cố gắng học tập.

"Em thấy đây là việc làm rất ý nghĩa vì vừa giúp các gia đình giảm bớt khó khăn, vừa giúp chúng em biết trân trọng sách hơn", Quỳnh Như bày tỏ.

Theo cô Đặng Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nha Bích, Nhà trường hiện có hơn 500 học sinh, trong đó trên 50% là học sinh người dân tộc thiểu số. Dù cơ sở vật chất đã đạt chuẩn quốc gia nhưng điều kiện kinh tế của nhiều gia đình vẫn còn khó khăn. Vì vậy, chương trình cấp phát sách giáo khoa miễn phí mang ý nghĩa thiết thực, giúp phụ huynh giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện để học sinh bước vào năm học mới với đầy đủ sách học tập.

Nhà trường sẽ phối hợp với phụ huynh hướng dẫn học sinh sử dụng, bảo quản sách cẩn thận, đồng thời tổ chức thu hồi, phân loại và bổ sung vào thư viện sau mỗi năm học nhằm duy trì mô hình sách giáo khoa dùng chung lâu dài.

Đánh giá cao xã Nha Bích, ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai cho biết, xã Nha Bích là một trong năm địa phương đầu tiên của thành phố hoàn thành việc cấp phát sách giáo khoa miễn phí trước năm học mới.

Theo ông Lê Trường Sơn, chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm. Từ kết quả bước đầu, thành phố sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, ưu tiên triển khai tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn còn nhiều khó khăn.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai và lãnh đạo xã Nha Bích tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN

Lãnh đạo thành phố cho biết thêm, theo lộ trình của Chính phủ, việc cấp phát sách giáo khoa miễn phí sẽ được thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030. Đồng Nai đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu này sớm hơn thông qua việc huy động các nguồn lực xã hội hóa và xây dựng hệ thống thư viện sách giáo khoa dùng chung tại các trường học.

Có thể thấy, việc cấp phát sách giáo khoa miễn phí không chỉ giúp hàng nghìn học sinh có điều kiện học tập thuận lợi hơn mà còn góp phần xây dựng thói quen sử dụng, bảo quản sách, nâng cao ý thức tiết kiệm và trách nhiệm đối với tài sản chung. Mô hình thư viện sách giáo khoa dùng chung cũng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để địa phương từng bước thực hiện chủ trương phổ cập sách giáo khoa miễn phí trong những năm tới./.