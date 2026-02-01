Tưng bừng Lễ hội đua thuyền mừng xuân Bính Ngọ trên sông Cà Ty

Hơn 200 vận động viên đến từ 5 đội thuyền của các phường tham gia tranh tài tại Lễ hội đua thuyền truyền thống Phan Thiết mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN Dù diễn ra vào giờ trưa, nắng nóng nhưng dọc 2 bên bờ sông Cà Ty, đoạn từ cầu Trần Hưng Đạo đến cầu Lê Hồng Phong rất đông người dân và du khách đổ về xem đua thuyền. Dưới sự hò reo, cổ vũ của khán giả, lễ hội đua thuyền diễn ra trong không khí sôi nổi, tưng bừng, mang lại sự sôi động, rộn ràng trong những ngày đầu Xuân. Năm nay, lễ hội thu hút hơn 200 vận động viên đến từ 5 đội thuyền của các phường Bình Thuận, Phan Thiết, Phú Thuỷ, Mũi Né và Tiến Thành tham dự. Các đội tranh tài ở 3 nội dung thi đấu: đua thuyền cự ly 300m đồng hàng, 500m đồng hàng và 1.200m quay vòng. Ngoài ra, các vận động viên còn tranh tài ở nội dung bơi thúng đơn 500m.

Ông Trần Nguyên Lộc, Chủ tịch UBND phường Phan Thiết, Trưởng Ban tổ chức cho biết: Lễ hội đua thuyền truyền thống Phan Thiết mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 trên sông Cà Ty là nét đẹp văn hóa lâu đời, truyền thống của những bà con gắn bó với sông nước. Đồng thời, lễ hội thể hiện tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và một cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân vùng biển.

Lễ hội được tổ chức hằng năm nhằm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của ngư dân vùng biển; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và du khách khi đến tham quan trong dịp vui Xuân, đón Tết. Tất cả những vận động viên tham gia đều là những ngư dân sinh sống bằng nghề chài lưới ở các địa phương ven biển phía Đông tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Theo Ban tổ chức, tất cả những vận động viên tham gia đều là những ngư dân sinh sống bằng nghề chài lưới ở các địa phương ven biển phía Đông tỉnh Lâm Đồng, am hiểu sông nước. Năm nay, các đội tham gia thi đấu đều có sự chuẩn bị kỹ về lực lượng, thuyền đua. Nhiều đội đã có sự bổ sung vận động viên trẻ, có sức khỏe tốt nên chất lượng các cuộc tranh tài không thua kém các năm trước. Các đội cạnh tranh quyết liệt, các vận động viên đã thể hiện tinh thần đoàn kết, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và cống hiến tài năng của mình.

Sau những trận tranh tài quyết liệt của các “tay chèo”, thuyền đua phường Bình Thuận đã xuất sắc đạt giải Nhất cự ly đua thuyền 300m đồng hàng; giải Nhì thuộc về thuyền đua phường Tiến Thành; giải Ba thuộc về thuyền đua phường Phan Thiết. Ở cự ly 500m đồng hàng, đội thuyền phường Bình Thuận xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về đội phường Phú Thủy; giải Ba thuộc về đội phường Tiến Thành. Với cự ly 1.200 m quay vòng, giải Nhất thuộc về thuyền đua phường Tiến Thành; thuyền đua phường Mũi Né đạt giải Nhì; giải Ba là phường Bình Thuận. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao giải cho các vận động viên ở nội dung bơi thúng. Ban tổ chức trao giải cho các đội thuyền xuất sắc ở cự ly 1.200m quay đầu. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Diễn ra trong những ngày đầu Xuân mới, Lễ hội đua thuyền truyền thống Phan Thiết góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong nhân dân, thể hiện nét văn hóa truyền thống đặc trưng của người dân vùng biển Phan Thiết, luôn sẵn sàng vươn khơi, bám biển, giữ gìn chủ quyền biển - đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Với tính hấp dẫn độc đáo, lễ hội đua thuyền truyền thống hằng năm cũng đã góp phần quảng bá có hiệu quả cho du lịch Lâm Đồng./.