Tưng bừng khai mạc lễ hội Việt Nam tại Kanagawa (Nhật Bản) năm 2025

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các mặt hàng ẩm thực Việt Nam. Ảnh: Xuân Giao - PV TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, tham dự lễ khai mạc có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, cùng các quan chức chính quyền tỉnh Kanagawa, người dân Việt Nam sinh sống, lao động và học tập tại tỉnh và người dân sở tại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa sau 9 lần tổ chức đã dần trở thành điểm hẹn giao lưu văn hóa, cầu nối giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Đại sứ bày tỏ kỳ vọng, sự kiện này sẽ lan tỏa tới không chỉ hơn 40.000 người Việt Nam đang sinh sống lao động và học tập tại tỉnh Kanagawa mà còn đến với nhiều người dân Nhật Bản yêu mến đất nước và con người Việt Nam.

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, sự kiện là một sáng kiến giao lưu văn hóa nghệ thuật độc đáo, hiệu quả giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản ở cấp địa phương. Văn hóa không có cao thấp, không có biên giới và sự giao thoa giữa các nền văn hóa đặc trưng sẽ tạo nên tính đa dạng, phong phú, giúp cho người dân hai nước xích lại gần nhau hơn.