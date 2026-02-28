Tưng bừng Khai hội Đền Bà Chúa Kho

Đông đảo du khách đến lễ Đền Bà Chúa Kho. Ảnh: Thái Hùng - TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Vũ Ninh Nguyễn Hà nhấn mạnh, năm 2026 là dấu mốc đặc biệt khi địa phương lần đầu tiên tổ chức khai mạc lễ hội gắn với Ngày hội Văn hóa - Du lịch quy mô lớn, bài bản, với nhiều hoạt động phong phú hơn các năm trước. Sự kiện nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tiêu biểu; gắn công tác bảo tồn di tích với phát triển du lịch bền vững, quảng bá hình ảnh điểm du lịch Đền Bà Chúa Kho tới đông đảo nhân dân và du khách.

Lễ hội đền Bà Chúa Kho năm 2026 được tổ chức từ ngày 12/2-18/3/2026 (tức từ ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 30 tháng Giêng năm Bính Ngọ), với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, trải nghiệm đặc sắc. Điểm nhấn là chương trình khai mạc lễ hội tại Di tích đền Bà Chúa Kho gắn với các nghi lễ truyền thống như đọc chúc văn, đánh trống, chiêng khai hội, dâng hương kính lễ và nghi thức phát lương, tán lộc của Bà Chúa Kho.

Phường Vũ Ninh ký cam kết với một số đơn vị lữ hành về chương trình giới thiệu điểm du lịch và quảng bá về văn hóa, du lịch trên địa bàn. Ảnh: Thái Hùng - TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình khai mạc, diễn ra lễ ký kết giữa UBND phường Vũ Ninh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh về hỗ trợ phát triển du lịch, quản lý và bảo tồn các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn; ký cam kết với Hiệp hội Du lịch tỉnh về triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh, phát triển thị trường du lịch miền Quan họ; đồng thời ký kết với một số đơn vị lữ hành về chương trình giới thiệu điểm đến, quảng bá văn hóa - du lịch phường Vũ Ninh.

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội được mở rộng với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc mang chủ đề “Sắc xuân miền Kinh Bắc - Hội tụ di sản, lan tỏa giá trị”. Nổi bật là Tuần lễ ẩm thực và giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống với khoảng 100 gian hàng, trưng bày sản phẩm đặc trưng của Bắc Ninh và các địa phương; không gian làng Quan họ, trải nghiệm trang phục Quan họ, in tranh Đông Hồ, giao lưu nghệ nhân Quan họ và các làng nghề truyền thống.

Đặc biệt, nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống được tổ chức như Hát Dân ca Quan họ, Ca trù, Chèo, Tuồng; trình diễn thư pháp đầu Xuân, hội thi nấu cơm, trò chơi dân gian và các điểm check-in văn hóa, tạo nên không gian lễ hội phong phú, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của nhân dân và du khách.

Đền Bà Chúa Kho tọa lạc trên lưng chừng núi Kho, thuộc thôn Cô Mễ, nay là tổ dân phố Cô Mễ (phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Năm 1989, di tích được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Theo truyền thuyết, thời Nhà Lý, tại làng Quả Cảm có một người con gái tài sắc, giỏi tổ chức sản xuất, quản lý, tích trữ lương thực, giúp dân chống đói và hỗ trợ quân đội chống giặc.

Đông đảo du khách đến lễ Đền Bà Chúa Kho. Ảnh: Thái Hùng - TTXVN

Trong cuộc kháng chiến chống quân Tống năm 1077, bà được giao trông coi kho lương quốc gia tại núi Kho. Với tinh thần trách nhiệm và tấm lòng vì dân, bà đã quản lý, phân phát lương thực cứu đói cho nhân dân. Ngày 12 tháng Giêng năm Đinh Tỵ 1077, trong khi làm nhiệm vụ, bà bị giặc sát hại. Ghi nhớ công lao, triều đình phong bà là Phúc Thần; nhân dân lập đền thờ tại vị trí kho lương cũ và tôn xưng là “Chủ khố linh từ” - đền thiêng thờ Bà Chúa Kho.

Ngày nay, đền Bà Chúa Kho không chỉ là di tích lịch sử có giá trị văn hóa mà còn là điểm đến tâm linh nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách thập phương. Vào dịp đầu năm, hàng vạn lượt người đến dâng hương, cầu tài lộc, cầu bình an, tạo nên không khí lễ hội vừa trang nghiêm vừa sôi động./.