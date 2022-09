Tưng bừng khai giảng năm học mới ở huyện đảo Trường Sa

Niềm vui của các học sinh trường Tiểu học Sinh Tồn, huyện Trường Sa, ngày khai giảng năm học mới 2022 -2023 khi được các mẹ dẫn đến trường. Ảnh: TTXVN phát

Trên đảo Trường Sa Lớn, không khí mừng ngày khai giảng năm học mới rất vui tươi. Năm học 2021-2022, thầy và trò các trường trên huyện đảo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học, các học sinh đều đạt học lực khá, giỏi và có hạnh kiểm tốt. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và đơn vị trên đảo, sự chia sẻ của nhân dân cả nước, cơ sở vật chất của trường, lớp được sửa sang ngày càng sạch, đẹp và khang trang, góp phần để thầy và trò nhà trường bước vào năm học mới với khí thế vui tươi, phấn khởi.

Trước ngày khai giảng, chính quyền, các đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ cùng các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, học sinh trên các đảo đã dọn vệ sinh, trang trí lớp học, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Trường Tiểu học Song Tử Tây, không khí khai giảng năm học mới cũng rất trang trọng. Thầy giáo Nguyễn Bá Ngọc cho biết, thầy và trò của trường rất vui mừng đón chào năm học mới ở nơi đảo xa, vùng đất, biển thiêng liêng của Tổ quốc. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị, cơ sở vật chất của trường, lớp được sửa sang ngày càng sạch, đẹp và khang trang. Đây sẽ là động lực cho cho thầy, trò hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học năm học 2022-2023.

Còn ở đảo Sinh Tồn, em Lê Thị Kim Thư, học sinh lớp 5 của Trường Tiểu học xã Sinh Tồn vui mừng cho biết, năm nay là cuối cấp Tiểu học nên em chuẩn bị thật chu đáo cho nhiệm vụ học tập. Em hứa sẽ phấn đấu học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô và cha mẹ.

Tại lễ khai giảng, chính quyền và các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa Lớn đã tặng các em học sinh nhiều phần quà ý nghĩa, động viên các em chăm ngoan, học giỏi, đạt thành tích cao trong năm học mới.

Năm học 2022-2023, toàn tỉnh Khánh Hòa có 291.000 học sinh theo học ở 538 trường, từ Mầm non đến Trung học Phổ thông. Cụ thể, bậc Mầm non có hơn 66.000 trẻ, Tiểu học hơn 111.500 học sinh, Trung học Cơ sở hơn 75.800 học sinh và Trung học Phổ thông hơn 37.800 học sinh. Năm học này, bên cạnh kế hoạch dạy học, ngành chủ động công tác ứng phó với dịch COVID-19 để đảm bảo dạy và học an toàn.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với ngành Y tế tăng tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho học sinh. Theo thống kê của Sở Y tế, tính đến ngày 4/9, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 trong toàn tỉnh độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi đối với mũi 1 và mũi 2 đạt hơn 100%, mũi nhắc lại đạt 46,7%; từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt 91,45%, mũi 2 đạt 45,55%./.