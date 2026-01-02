Tuần văn hóa du lịch “Măng Đen – Sắc hồng giữa đại ngàn”

Tiết mục biểu diễn chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc. Ảnh: Dư Toán - TTXVN

Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026) và đón năm mới 2026 với nhiều niềm tin, khát vọng và quyết tâm mới.

Cắt băn khai mạc Phiên chợ nông sản và dược liệu. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN



Tại lễ khai mạc, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, với chủ đề “Măng Đen – Sắc hồng giữa đại ngàn”, tỉnh muốn gửi gắm thông điệp về sự trỗi dậy mạnh mẽ và vẻ đẹp rạng ngời của vùng đất Măng Đen. Sắc hồng là màu hoa mai anh đào nhuộm thắm những cung đường xanh; nụ cười rạng rỡ, nồng hậu, hiếu khách của con người Măng Đen. Đó còn là ánh mắt của du khách khu về với Măng Đen, Quảng Ngãi, cùng với đó là niềm tin, hy vọng về tương lai du lịch Măng Đen bứt phá, trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế. Măng Đen hôm nay không còn là một điểm đến đơn lẻ mà đã trở thành nơi kết nối, hội tụ trong chuỗi liên kết “Rừng - Biển” của tỉnh Quảng Ngãi mới; kết nối cái se lạnh của đại ngàn Măng Đen với nắng gió mặn mòi của biển đảo Lý Sơn, Mỹ Khê cũng như không gian văn hóa cồng chiêng huyền thoại với những di sản văn hóa Sa Huỳnh. Bà Y Ngọc cũng nêu rõ, tỉnh Quảng Ngãi cam kết sẽ không ngừng hoàn thiện, cải thiện môi trường đầu tư – du lịch, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, quyết tâm xây dựng Măng Đen trở thành điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đẳng cấp, phát triển bền vững, xứng tầm là viên ngọc quý của khu vực và cả nước.





Trong ảnh: Du khách tham quan Phiên chợ Nông sản và Dược liệu Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN

Sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đầy cảm xúc gồm 3 chương "Nơi đất trời giao hòa", "Hương sắc đại ngàn", "Lưu luyến miền mơ" đã đưa khán giả đến với không gian âm nhạc đa sắc màu, phác họa một Măng Đen hoang sơ, mến khách và là điểm đến du lịch đầy sức hút, giàu tiềm năng phát triển. Sau đó là chương trình bắn pháo hoa mừng năm mới 2026.



Tuần văn hóa du lịch “Măng Đen – Sắc hồng giữa đại ngàn” diễn ra từ ngày 1 – 4/1 với nhiều hoạt động như Lễ hội Khinh khí cầu – Bay giữa mùa hoa; chương trình nghệ thuật “Măng Đen ngày mới”; Hội chợ ẩm thực – OCOP; Phiên chợ nông sản và dược liệu Măng Đen năm 2026; tour du lịch sinh thái Măng Đen cùng trải nghiệm pha chế thủ công và thưởng thức cà phê đặc sản Măng Đen;…



Trong ngày 1/1 đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ ẩm thực – OCOP; Phiên chợ nông sản và dược liệu Măng Đen năm 2026. Các hoạt động đã thu hút hàng ngàn du khách và người dân tham gia trải nghiệm, khám phá. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, trong ngày 1/1, đã có khoảng 20.000 lượt du khách đến với Khu du lịch sinh thái Măng Đen./.