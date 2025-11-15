Tuần lễ "Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng": Cầu nối văn hóa Pháp-Việt

Toàn cảnh buổi họp báo Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng” tại Paris, CH Pháp. Ảnh: Ngọc Hiệp (P/v TTXVN tại Pháp)

Phát biểu tại họp báo, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh điện ảnh là một trong những công cụ hiệu quả nhất để thắt chặt giao lưu giữa hai nước, vì hình ảnh và câu chuyện là chìa khóa cho sự hiểu biết lẫn nhau. Ông cho rằng mỗi buổi chiếu sẽ là "một cánh cửa sổ" để nhìn vào từng khoảnh khắc đời sống Việt Nam qua ngôn ngữ điện ảnh. Đại sứ cho biết sự kiện càng có ý nghĩa khi diễn ra trong năm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 130 năm ngày ra đời điện ảnh thế giới. Ông cũng ghi nhận nhiều bộ phim trong chương trình được phối hợp thực hiện với các đối tác Pháp hoặc có sự hỗ trợ của Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp, khẳng định tính hiệu quả của hợp tác văn hóa song phương.

Từ đầu cầu Hà Nội, TS. Ngô Phương Lan cho biết chủ đề "Hành trình ánh sáng" mang ý nghĩa sâu sắc, phản ánh hành trình của điện ảnh Việt Nam từ thời chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, qua giai đoạn hậu chiến và công cuộc đổi mới, đến thời kỳ hiện đại khi Việt Nam "vươn ra biển lớn". Bà nhấn mạnh 17 tác phẩm trong chương trình trải dài suốt 50 năm sáng tạo điện ảnh từ 1975 đến 2025, trong đó nhiều phim từng đoạt giải tại các liên hoan quốc tế như Cannes, Berlin, Busan, Nantes. Những tác phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả như "Cánh đồng hoang", "Bao giờ cho đến tháng Mười", "Tướng về hưu", "Bi, đừng sợ!", "Culi không bao giờ khóc" hay "Tro tàn rực rỡ" tiếp tục khẳng định vị trí của điện ảnh Việt Nam trong dòng chảy nghệ thuật.