Tuần lễ "Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng": Cầu nối văn hóa Pháp-Việt
Phát biểu tại họp báo, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh điện ảnh là một trong những công cụ hiệu quả nhất để thắt chặt giao lưu giữa hai nước, vì hình ảnh và câu chuyện là chìa khóa cho sự hiểu biết lẫn nhau. Ông cho rằng mỗi buổi chiếu sẽ là "một cánh cửa sổ" để nhìn vào từng khoảnh khắc đời sống Việt Nam qua ngôn ngữ điện ảnh. Đại sứ cho biết sự kiện càng có ý nghĩa khi diễn ra trong năm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 130 năm ngày ra đời điện ảnh thế giới. Ông cũng ghi nhận nhiều bộ phim trong chương trình được phối hợp thực hiện với các đối tác Pháp hoặc có sự hỗ trợ của Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp, khẳng định tính hiệu quả của hợp tác văn hóa song phương.
Từ đầu cầu Hà Nội, TS. Ngô Phương Lan cho biết chủ đề "Hành trình ánh sáng" mang ý nghĩa sâu sắc, phản ánh hành trình của điện ảnh Việt Nam từ thời chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, qua giai đoạn hậu chiến và công cuộc đổi mới, đến thời kỳ hiện đại khi Việt Nam "vươn ra biển lớn". Bà nhấn mạnh 17 tác phẩm trong chương trình trải dài suốt 50 năm sáng tạo điện ảnh từ 1975 đến 2025, trong đó nhiều phim từng đoạt giải tại các liên hoan quốc tế như Cannes, Berlin, Busan, Nantes. Những tác phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả như "Cánh đồng hoang", "Bao giờ cho đến tháng Mười", "Tướng về hưu", "Bi, đừng sợ!", "Culi không bao giờ khóc" hay "Tro tàn rực rỡ" tiếp tục khẳng định vị trí của điện ảnh Việt Nam trong dòng chảy nghệ thuật.
Phát biểu về ý nghĩa chương trình, GS.TS Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global, khẳng định "Hành trình Ánh sáng" không chỉ là hoạt động văn hóa đơn thuần mà còn là cầu nối cảm xúc, tri thức và niềm tự hào dân tộc. Ông nhấn mạnh các bộ phim lần này sẽ thể hiện rõ nét một Việt Nam hiện đại, năng động, giàu tính nhân văn và truyền cảm hứng, nơi quá khứ và hiện tại đan xen để xây dựng một tương lai thịnh vượng và bền vững. Ông bày tỏ kỳ vọng dự án có thể tạo cảm hứng lan tỏa sang các lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật khác như sân khấu, ẩm thực, thời trang hay hội họa.
Tại sự kiện, đạo diễn người Pháp Flavien Dupont đánh giá điện ảnh Việt Nam thú vị ở nhiều cách truyền tải cảm xúc và quan điểm rất khác biệt so với trải nghiệm của ông với điện ảnh Hàn Quốc hay Trung Quốc. Ông cho rằng sức mạnh của điện ảnh nằm ở khả năng giới thiệu một nền văn hóa cho những người chưa quen thuộc thông qua hình ảnh, âm thanh và cảm xúc.
Tuần lễ "Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng" sẽ diễn ra từ 5–12/12/2025 tại rạp Le Grand Rex, rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu. Chương trình giới thiệu 17 tác phẩm gồm phim truyện dài, phim tài liệu và phim ngắn được sản xuất từ sau 1975, trong đó có những tác phẩm mới lần đầu tiên công chiếu tại châu Âu. Song song với các buổi chiếu là triển lãm ảnh toàn cảnh về điện ảnh Việt Nam, giao lưu – tọa đàm với công chúng và các nhà làm phim trẻ, hội thảo hợp tác điện ảnh Việt – Pháp, cùng các buổi chiếu đặc biệt và lễ khai mạc – bế mạc tại Le Grand Rex và Pathé Palace.
Sự kiện là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình văn hóa "Việt Nam – Bản giao hưởng tình yêu" do AVSE Global khởi xướng, hướng đến quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới bằng hình thức sáng tạo và giàu chiều sâu. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần gắn kết của cộng đồng trí thức, nghệ sĩ và những người yêu văn hóa Việt Nam ở nhiều lĩnh vực, cùng chung khát vọng giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế./.