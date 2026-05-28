Tuần lễ không gian Việt Nam tại Cần Thơ: Khơi dậy khát vọng sáng tạo và đam mê khoa học

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, phát biểu khai mạc Tuần lễ không gian Việt Nam 2026 tại Cần Thơ. Ảnh: Duy Khương - TTXVN Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho rằng, sự hiện diện của các diễn giả quốc tế, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ và các cựu phi hành gia không chỉ mang đến những tri thức khoa học hiện đại mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần khám phá, ý chí vượt lên giới hạn và khát vọng chinh phục tương lai cho thế hệ trẻ Việt Nam. Những giá trị tri thức và nguồn cảm hứng được lan tỏa từ chương trình hôm nay tiếp tục và hun đúc tinh thần dấn thân cho thế hệ trẻ; góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển bằng tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới.

Theo kế hoạch, Vietnam Space Week 2026 được tổ chức theo nguyên tắc phi lợi nhuận, miễn phí tham gia và hướng tới mục tiêu truyền cảm hứng khoa học công nghệ, khơi dậy niềm đam mê khám phá vũ trụ cho thế hệ trẻ Việt Nam. Sự kiện tạo cơ hội để học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh được trực tiếp giao lưu với các cựu phi hành gia NASA cùng nhiều chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Điểm nhấn quan trọng của chương trình là hoạt động “Astronaut Talk Show” diễn ra sáng 28/5 tại hội trường Đảng ủy phường Vị Thanh (thành phố Cần Thơ). Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với các điểm cầu tại nhiều địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tại đây, các cựu phi hành gia sẽ giới thiệu về Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), môi trường sinh hoạt và nghiên cứu trong không gian; đồng thời chia sẻ về sứ mệnh Artemis II - chương trình đưa con người trở lại Mặt Trăng trong tương lai gần. Bên cạnh phần giao lưu chuyên đề, người tham dự còn được tham gia các hoạt động tương tác trực tiếp và trực tuyến thông qua nhiều nền tảng công nghệ như AhaSlides, Kahoot; đặt câu hỏi với các phi hành gia; ký tặng và chụp ảnh lưu niệm. Ban tổ chức sẽ trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn giàu nghị lực vươn lên trong học tập.

Diễn giả là phi hành gia trình bày tại lễ khai mạc. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Cùng ngày 28/5, tại Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Hỗ trợ đổi mới sáng tạo Hậu Giang (ISC), nhiều hoạt động trải nghiệm STEM và công nghệ giáo dục diễn ra xuyên suốt. Các nội dung nổi bật gồm: Hội thi STEM dành cho học sinh, sinh viên với các phần thi Robotics, Drone và Bakery; hoạt động LEGO STEM chủ đề “Build to Launch”; trình chiếu phim khoa học bằng công nghệ STEMDOME; trải nghiệm thực tế ảo VR/AR và nhiều mô hình mô phỏng: Một ngày làm phi hành gia, Lắp ráp phi thuyền - Trạm không gian, Cứu trái đất.

Trong khuôn khổ chương trình còn có Ngày hội công nghệ giáo dục (EdTech Day) giới thiệu các giải pháp, sản phẩm giáo dục tiên tiến của các tập đoàn đến từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và nhiều quốc gia khác. Đây được xem là cơ hội để học sinh, sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận các xu hướng giáo dục hiện đại, công nghệ trí tuệ nhân tạo, robotics và chuyển đổi số trong giáo dục.

Một hoạt động đáng chú ý khác là chương trình “Starry Night - Khám phá bầu trời đêm” diễn ra tối 28/5 tại ISC Cần Thơ. Người tham gia sẽ được các chuyên gia thiên văn và cựu phi hành gia hướng dẫn nhận biết các chòm sao, sử dụng kính thiên văn và trực tiếp quan sát bầu trời đêm. Chương trình dự kiến kết hợp trình diễn drone nghệ thuật, tạo không gian trải nghiệm khoa học hấp dẫn dành cho giới trẻ và công chúng yêu thiên văn học. Du khách tham quan trải nghiệm tại buổi khai mạc. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Ngoài các hoạt động chuyên môn, Ban tổ chức còn triển khai chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo kế hoạch sẽ có 100 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) được trao cho học sinh và sinh viên tại thành phố Cần Thơ và các cơ sở giáo dục trong khu vực./.