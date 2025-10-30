Tuần lễ Cấp cao APEC 2025: Việt Nam và Singapore ký MOC thương mại gạo

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Khánh Vân - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, tham gia ký kết có Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Phát triển bền vững và Môi trường kiêm Bộ trưởng phụ trách Quan hệ Thương mại Singapore Grace Fu.

Theo phái đoàn Việt Nam, MOC là cơ sở thúc đẩy thương mại gạo giữa hai nước phát triển ổn định, bền vững, góp phần bảo đảm an ninh lương thực song phương và trong khu vực, thông qua việc tránh áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại không cần thiết. Việt Nam sẽ tạo thuận lợi cho xuất khẩu sang Singapore một lượng gạo được hai bên thống nhất, căn cứ vào nhu cầu cụ thể của Singapore.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh Singapore là đối tác kinh tế hàng đầu và thị trường quan trọng của Việt Nam, đồng thời cho rằng việc ký kết MOC là bước đi cụ thể triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore, tạo nền tảng cho hợp tác ổn định, bền vững trong lĩnh vực thương mại gạo, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lương thực toàn cầu biến động mạnh. Tăng cường hợp tác thương mại gạo giữa Việt Nam và Singapore cũng là một minh chứng cụ thể cho những nỗ lực phối hợp đảm bảo chuỗi cung ứng và an ninh lương thực trong ASEAN. Bộ trưởng bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để mở rộng cung ứng các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chất lượng cao của Việt Nam cho thị trường Singapore.

Về phía Singapore, Bộ trưởng Grace Fu cho biết đây là bản ghi nhớ thương mại gạo đầu tiên Singapore ký với một đối tác – và phía Singgapore đặc biệt đánh giá cao khi đối tác đó là Việt Nam – một trong những quốc gia cung cấp gạo lớn của khu vực. Bà nhấn mạnh, với đặc thù phải nhập khẩu hơn 90% nhu cầu lương thực, Singapore hết sức coi trọng việc xây dựng các quan hệ đối tác khu vực và toàn cầu nhằm bảo đảm nguồn cung gạo ổn định và an ninh lương thực quốc gia./.