Tuần lễ Cấp cao APEC 2025: “Ngày Việt Nam” mở ra trang mới về hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc

Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu dự chương trình “Ngày Việt Nam”. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Phát biểu chào mừng tại sự kiện, Thống đốc tỉnh Gyeongsangbuk Lee Cheol Woo cho biết 20 năm triển khai dự án Phong trào Làng mới với Việt Nam là một dấu mốc quan trọng trong hành trình hợp tác và phát triển giữa hai bên; nhấn mạnh cố đô Gyeongju là địa điểm đặc biệt ý nghĩa để cùng nhìn lại chặng đường hợp tác 20 năm qua và khởi đầu một hành trình mới hướng tới tương lai thịnh vượng.

Theo Thống đốc Lee Cheol Woo, mối liên kết giữa tỉnh Gyeongsangbuk và Việt Nam có lịch sử lâu đời bắt nguồn từ khoảng 800 năm trước khi hậu duệ nhà Lý Việt Nam định cư tại Bonghwa và những cội nguồn lịch sử ấy tiếp tục được bồi đắp và phát triển thông qua Phong trào Saemaul, góp phần làm sâu sắc thêm lòng tin và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Thống đốc Lee Cheol Woo cho biết, trong suốt 20 năm qua, Gyeongsangbuk đã kiên trì thúc đẩy hợp tác phát triển nông thôn với Việt Nam dựa trên tinh thần Phong trào Làng mới. Từ làng thí điểm đầu tiên ở Thái Nguyên vào năm 2005, mô hình này đã mở rộng ra 15 làng mang lại nhiều kết quả thiết thực như cải thiện hạ tầng nông thôn, phổ biến kỹ thuật canh tác và nâng cao thu nhập cho người dân ở Việt Nam.