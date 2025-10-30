Tuần lễ Cấp cao APEC 2025: Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Nhà sáng lập Tập đoàn MEBO International

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tiến sĩ Lý Lợi, Người sáng lập Tập đoàn MEBO International. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao thành công của Tập đoàn MEBO trên toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực y học tái tạo, chăm sóc sức khỏe; hoan nghênh việc Tập đoàn MEBO mở rộng đầu tư tại Việt Nam, góp phần củng cố chuỗi cung ứng dược phẩm và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chủ tịch nước cho biết hiện nay Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển đa dạng các thành phần kinh tế, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính cho phát triển trong kỷ nguyên mới.

Bày tỏ vui mừng được Chủ tịch nước Lương Cường dành thời gian tiếp, bà Lý Lợi cho biết MEBO International là một tập đoàn công nghệ sinh học xuyên quốc gia, chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và tiếp thị dược phẩm có nguồn gốc thực vật, thiết bị y tế, mỹ phẩm và thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Tập đoàn có trụ sở tại Trung Quốc và Hoa Kỳ với mạng lưới hoạt động phủ khắp 80 quốc gia trên thế giới.

Khởi nghiệp từ lĩnh vực điều trị bỏng, đến nay MEBO International đã phát triển thành một tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào phát huy giá trị của y dược học truyền thống Trung Quốc, kết hợp với các thành tựu khoa học hiện đại để phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người.