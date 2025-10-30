Tuần lễ Cấp cao APEC 2025: Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, nhất là sau gần 3 năm hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, Chủ tịch nước đánh giá cao và chúc mừng các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn Lotte tại Việt Nam, một trong những hình mẫu đầu tư thành công tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, giải trí, chế biến thực phẩm.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc và Tập đoàn Lotte yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam; đồng thời đề nghị Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư và coi Việt Nam là thị trường chiến lược, tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết.



Cùng với đó, Chủ tịch nước cho rằng trong quá trình thực hiện các dự án tại Việt Nam, Tập đoàn cần quan tâm bảo vệ môi trường, thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp trong nước, sử dụng các nguyên, vật liệu mà Việt Nam sản xuất được, bảo đảm chế độ an sinh cho người lao động, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị.

Vinh dự được Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Chủ tịch Tập đoàn Lotte bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam đối với hoạt động của Lotte trong thời gian qua.

Chủ tịch nước Lương Cường với Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin và các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN Ông Shin Dong Bin cho biết Lotte là một trong những tập đoàn Hàn Quốc đầu tiên đầu tư vào Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thương mại, dịch vụ, thực phẩm, bán lẻ và bất động sản. Tại Việt Nam, Lotte đã xây dựng hệ thống trung tâm thương mại hiện đại cùng nhiều dự án quy mô lớn, nổi bật là tổ hợp Lotte Mall West Lake tại Hà Nội. Chủ tịch Tập đoàn Lotte nhấn mạnh tập đoàn đang giữ vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu với kế hoạch đầu tư hơn 23.000 tỷ won (16,2 tỷ USD) trên khắp thế giới, trong đó Việt Nam tiếp tục được xác định là thị trường trọng điểm. Ông khẳng định trong thời gian tới, Lotte sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương. Chia sẻ và nhất trí với các ý kiến của ông Shin Dong Bin, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam đánh giá cao các hoạt động trách nhiệm xã hội của Lotte; hy vọng Tập đoàn có thể chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động trách nhiệm xã hội, qua đó, truyền cảm hứng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động xã hội cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung tại Việt Nam.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của phía Lotte, Chủ tịch nước cho biết sẽ giao các cơ quan chức năng liên quan để trao đổi, tháo gỡ vướng mắc tồn tại, qua đó giúp cho Lotte tiếp tục hoạt động ổn định lâu dài tại thị trường Việt Nam vì lợi ích của cả hai bên./.