Tuần lễ Cấp cao APEC 2025: Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Bày tỏ vui mừng chào đón Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực; nhấn mạnh chuyến công tác lần này của Chủ tịch nước Lương Cường có ý nghĩa quan trọng trong hợp tác chung vì hòa bình, thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Lee Jae Myung chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam, trong đó có việc đạt tăng trưởng kinh tế trên 7% hiện nay; khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng tiếp tục là người đồng hành cùng Việt Nam trong những chặng đường phát triển tiếp theo.

Chủ tịch nước Lương Cường chân thành cảm ơn Tổng thống Lee Jae Myung, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc về sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo; chuyển lời chào và lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Ngài Tổng thống.